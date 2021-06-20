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台男確診Delta抵澳門瞞印度工作史 最高可判處8年徒刑

基隆堪輿師看風水失蹤15天 躺臥溪流旁死亡

中央社 / 基隆20日電

基隆市許姓堪輿師5日受託到安樂區看風水卻遲未返家，家人通報警消協尋，搜救人員今天上午11時許發現許男躺臥在溪流旁已死亡多時，警方到場勘驗後初步排除他殺。

因有民眾打算將先人安葬在基隆市安樂區內寮里既存墓區的祖墳遷移，委請70多歲許男前往祖墳看風水，許男5日外出後，直到下午5時許仍未回家，家人通報警消請求協助搜救。

警消5日起持續搜山3天都未能發現許男蹤跡，但家人仍抱持一絲希望，再請義消和民間搜救人員持續搜索，搜救人員今天上午11時許在情人湖後方山區一處人跡罕至的溪流旁發現許男，但已死亡多時且遺體發黑。

許男被發現時穿著雨衣和雨鞋，一旁還有個公事包，裡頭有羅盤等物品，警方到場採證後，初步研判現場無輕生跡象，且沒有打鬥痕跡，初步排除他殺，至於確切死亡原因，仍有待檢察官會同法醫相驗後才能釐清。

基隆

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