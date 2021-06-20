凶惡！雲林年輕男惡意逼車還砸車 受害車主報警提告

雲林一名陳姓男子16日駕車經過台78線下往虎尾鎮市區方向行駛，甫進林森路二段第一個路口時，不到5秒竟遭另一輛白色BMW轎車擋住去路，駕駛該車的年輕男子還回車上拿疑似鐵桿的長棍砸車10幾秒，受害車主心有餘悸，於昨日向虎尾警分局報案，警方表示車主提出恐嚇、強制及毀損等告訴，將通知砸車男子到案說明。

陳男車上的行車紀錄器清楚拍下，當天因下班時間，該路段稍有車潮，當時開在他前方的車子準備左轉，由於他要繼續直行，因此隨即打方向燈警示後方來車，並確認右側無車後，靠右往前行駛。

陳男的車子才一通過路口，突然有另一輛白色BMW轎車直擋在他前方，陳男當下不知發生何事，仍頻向對方道歉，想不到對方竟回車上拿鐵桿，直往車前左側砸10幾秒後才罷手離去。

陳男事後回到家中停車場查看車子狀況，發現遭砸的地方部分鈑金有鐵桿痕跡且凹陷，但幸好人沒有受傷，不過無論回想幾次，仍覺得砸車男子的行為令人感到害怕，昨天已向警方報案。