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士林區長照機構爆25人群聚染疫 單周確診數超越萬華

凶惡！雲林年輕男惡意逼車還砸車 受害車主報警提告

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林一名陳姓男子16日駕車經過台78線下往虎尾鎮市區方向行駛，甫進林森路二段第一個路口時，不到5秒竟遭另一輛白色BMW轎車擋住去路，駕駛該車的年輕男子還回車上拿疑似鐵桿的長棍砸車10幾秒，受害車主心有餘悸，於昨日向虎尾警分局報案，警方表示車主提出恐嚇、強制及毀損等告訴，將通知砸車男子到案說明。

陳男車上的行車紀錄器清楚拍下，當天因下班時間，該路段稍有車潮，當時開在他前方的車子準備左轉，由於他要繼續直行，因此隨即打方向燈警示後方來車，並確認右側無車後，靠右往前行駛。

陳男的車子才一通過路口，突然有另一輛白色BMW轎車直擋在他前方，陳男當下不知發生何事，仍頻向對方道歉，想不到對方竟回車上拿鐵桿，直往車前左側砸10幾秒後才罷手離去。

陳男事後回到家中停車場查看車子狀況，發現遭砸的地方部分鈑金有鐵桿痕跡且凹陷，但幸好人沒有受傷，不過無論回想幾次，仍覺得砸車男子的行為令人感到害怕，昨天已向警方報案。

虎尾警分局偵查隊副隊長洪財興指出，警方已受理該案，受害車主提告恐嚇、強制及毀損，警方將依法通知砸車男子到案說明，詢後移送雲林地檢署偵辦。警方呼籲民眾如遇惡意逼車情事，勿依私刑解決，應循正常管道向警方告發或提出告訴。

駕駛白色BMW轎車的砸車男子砸完陳姓男子的車後就揚長而去。圖／民眾提供
駕駛白色BMW轎車的砸車男子砸完陳姓男子的車後就揚長而去。圖／民眾提供
雲林一名陳姓男子16日駕車經過台78線下往虎尾鎮市區方向行駛，甫進林森路二段第一個路口時，不到5秒竟遭另一輛白色BMW轎車擋住去路，駕駛該車的年輕男子還回車上拿疑似鐵桿的長棍砸車10幾秒。圖／民眾提供
雲林一名陳姓男子16日駕車經過台78線下往虎尾鎮市區方向行駛，甫進林森路二段第一個路口時，不到5秒竟遭另一輛白色BMW轎車擋住去路，駕駛該車的年輕男子還回車上拿疑似鐵桿的長棍砸車10幾秒。圖／民眾提供
駕駛白色BMW轎車的砸車男子往陳姓男子車前左側砸了10幾秒才罷手。圖／民眾提供
駕駛白色BMW轎車的砸車男子往陳姓男子車前左側砸了10幾秒才罷手。圖／民眾提供

車主 恐嚇 BMW

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