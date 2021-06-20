影／為9千元烙6人討債 沒討到錢先違反群聚規定

新北市中和區昨晚間發生一起討債糾紛，20歲的吳姓男子疑似積欠26歲的鄒姓男子及23歲的闕姓女子9千元債務，雙方為處理糾紛，約在景平路見面，但鄒男與闕女卻找來6個人助陣，雙方發生爭吵。警方獲報後到場，將鄒男等5人依妨害自由等罪嫌報請新北地方檢察署偵辦，其餘3名涉案少年則依少年事件處理法報請新北地方法院審理。另，因現場違反10人室外聚眾規定，警方將函報衛生局依傳染病防治法裁罰。

昨（19）日晚間十點多，民眾報案在新北市中和區景平路一帶有10名年輕男女聚集，疑似在爭吵。據了解，吳男疑似積欠鄒男及闕女9千元債務，雙方為了處理債務糾紛，約好外出見面。

吳男與林姓女友人到場後，發現鄒男及闕女竟找來6人助陣，雙方拉扯及爭執，但並沒有人受傷。