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可惡！10隻狗狗活活餓死腐爛沒人管 飼主還沒被抓到
新北市動保處昨日接獲三峽區民眾通報，在中正路一處民宅5樓原本常有狗狗叫聲，近日卻沒動靜，且傳出屍臭味，經調查發現有10隻狗狗死去多時，初判餓死，瘦弱到能見骨。動保處目前雖已查出是1名年約50多歲蒲姓女性為飼主，但警方至今還沒找到人。
據了解，蒲姓婦女在該住址租屋，平時鄰居偶爾會看到她載飼料回來，她也曾因狗狗吠叫太吵被檢舉。民眾表示，該住家飄出陣陣屍臭味，且超過1個月沒看過住戶出入，原本吠叫聲也未聽見，一開始還以為住戶死在屋內，經警消、里長破門而入才發現有大量犬隻屍體，趕緊通報動保處前往。
動保處追查發現蒲姓婦女平時根本不住這邊，且現場環境髒亂，完全不像該是人住的地方，地板全是排泄物。
餓死的10隻狗狗經檢查都沒有植入晶片，代表蒲姓婦女已違反動物保護法第25條，後續將由警方移送地檢署偵辦，得處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。
動保處呼籲，動物保護法5月已修正將飼主不作為或以其他方法，致動物傷害或使其無法維持正常生理狀態行為納入虐待，動物應被妥善照顧，如有違反經勸導不改善者，可依法處以罰金外，造成動物重傷甚至死亡還會被判刑坐牢。
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