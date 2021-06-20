高速公路車禍被甩出車外 16歲少女命危搶救中

一輛轎車今天下午在國道1號北上苗栗縣銅鑼路段，疑似自撞中央分隔島護欄，乘客16歲黃姓少女被甩出，頭部受重創，一度失去呼吸心跳，送苗栗市大千綜合醫院搶救後，恢復呼吸心跳，轉加護病房救治中，事故原因由警方進一步調查中。

國道警方今天下午1點40分左右接獲報案，國道1號北上139公里銅鑼鄉路段，發生一輛轎車自撞護欄車禍，警方及苗栗縣政府消防局救護車趕到現場，發現黃女被摔出車外，她倒臥槽化線意識不清，一度失去呼吸心跳，急送大千醫院搶救後恢復心跳，轉送加護病房觀察治療中。