快訊

新北首位中年人接種疫苗後死亡 年僅46歲

贈台灣250萬劑莫德納疫苗 蔡英文感謝美國「患難見真情」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高速公路車禍被甩出車外 16歲少女命危搶救中

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛轎車今天下午在國道1號北上苗栗縣銅鑼路段，疑似自撞中央分隔島護欄，乘客16歲黃姓少女被甩出，頭部受重創，一度失去呼吸心跳，送苗栗市大千綜合醫院搶救後，恢復呼吸心跳，轉加護病房救治中，事故原因由警方進一步調查中。

國道警方今天下午1點40分左右接獲報案，國道1號北上139公里銅鑼鄉路段，發生一輛轎車自撞護欄車禍，警方及苗栗縣政府消防局救護車趕到現場，發現黃女被摔出車外，她倒臥槽化線意識不清，一度失去呼吸心跳，急送大千醫院搶救後恢復心跳，轉送加護病房觀察治療中。

警方初步調查，這起事故李姓男子無照駕駛，車禍發生時變換到中線車道，內線車輛剛好也要切換到中線，李男疑似緊張車子失控，撞及中央分隔島，車頭、車身及分隔島護欄嚴重毀損，黃女被甩出車外，受這起事故影響，高速公路交通於下午2點半左右逐漸恢復正常，全案進一步處理中。

一輛轎車今天下午在國道1號北上苗栗縣銅鑼路段，疑似自撞中央分隔島護欄，車頭、車身及分隔島重毀損，1名少女被甩出車外命危。圖／讀者提供
一輛轎車今天下午在國道1號北上苗栗縣銅鑼路段，疑似自撞中央分隔島護欄，車頭、車身及分隔島重毀損，1名少女被甩出車外命危。圖／讀者提供
一輛轎車今天下午在國道1號北上苗栗縣銅鑼路段，疑似自撞中央分隔島護欄，車頭、車身及分隔島重毀損，1名少女被甩出車外命危。圖／讀者提供
一輛轎車今天下午在國道1號北上苗栗縣銅鑼路段，疑似自撞中央分隔島護欄，車頭、車身及分隔島重毀損，1名少女被甩出車外命危。圖／讀者提供

國道 車禍

延伸閱讀

取締少女未戴口罩是上級交代？中埔警查無議員指涉情事

桃園男拐少女3天嘿咻6次 還惡劣PO文稱她「專長援交」

台2線貨櫃車又出事！這個月已3輛大車疑貪快翻落護欄外

利誘少女發生性行為 釣蝦場男主任和少女母親吃官司

相關新聞

高鐵乘客揚言「殺人警告」 鐵警已掌握身分

台灣高鐵今天處理一名乘客退票事宜時，由於雙方用電話聯繫，對方無法理解操作方式，認為被刁難，因此揚言要到車站殺人，高鐵公司...

獨／高鐵驚傳乘客揚言「殺人警告」 台中彰化車站緊急巡檢

台灣高鐵今天收到「殺人」警告，一名乘客打電話至客服要求退費，但無法理解操作方式，認為遭到刁難因此揚言要到車站殺人；高鐵隨...

西南風加梅雨 北市消防局提醒防汛5點

中央氣象局預報提醒，明起一週梅雨鋒面接近及西南風影響，留意全台劇烈降雨、雷擊及強陣風。台北市消防局提醒，防汛準備應注意備...

高速公路車禍被甩出車外 16歲少女命危搶救中

一輛轎車今天下午在國道1號北上苗栗縣銅鑼路段，疑似自撞中央分隔島護欄，乘客16歲黃姓少女被甩出，頭部受重創，一度失去呼吸...

影／超遜假鈔想白嫖被吐槽 惱怒洗劫應召女被逮

新北市47歲賴姓工人因為缺錢買毒，把歪腦筋動到防疫期間違法接客的按摩女郎身上，今晨他去個人工作室，消費之前用品質非常粗劣...

退票退了3小時 彰化男氣炸揚言「殺人」鐵警查緝中

台灣高鐵在今天上午11時許，接獲乘客打申訴專線要求退費，疑不滿客服回應，揚言「氣得想到車站殺人」，台灣高鐵已通知鐵路警察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。