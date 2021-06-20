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高速公路車禍被甩出車外 16歲少女命危搶救中
一輛轎車今天下午在國道1號北上苗栗縣銅鑼路段，疑似自撞中央分隔島護欄，乘客16歲黃姓少女被甩出，頭部受重創，一度失去呼吸心跳，送苗栗市大千綜合醫院搶救後，恢復呼吸心跳，轉加護病房救治中，事故原因由警方進一步調查中。
國道警方今天下午1點40分左右接獲報案，國道1號北上139公里銅鑼鄉路段，發生一輛轎車自撞護欄車禍，警方及苗栗縣政府消防局救護車趕到現場，發現黃女被摔出車外，她倒臥槽化線意識不清，一度失去呼吸心跳，急送大千醫院搶救後恢復心跳，轉送加護病房觀察治療中。
警方初步調查，這起事故李姓男子無照駕駛，車禍發生時變換到中線車道，內線車輛剛好也要切換到中線，李男疑似緊張車子失控，撞及中央分隔島，車頭、車身及分隔島護欄嚴重毀損，黃女被甩出車外，受這起事故影響，高速公路交通於下午2點半左右逐漸恢復正常，全案進一步處理中。
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