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新北首位中年人接種疫苗後死亡 年僅46歲

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市衛生局長陳潤秋公布今日新北新增4名接種疫苗後死亡案例。圖／取自侯友宜臉書
新北市衛生局長陳潤秋公布今日新北新增4名接種疫苗後死亡案例。圖／取自侯友宜臉書

新北市今日再增4例接種疫苗後死亡個案，其中最年輕46歲，創下新北首例中年死亡案例。衛生局指出，該名死者身患癌症，17日在養護中心接種疫苗後，隔天出現嘔吐帶血症狀，昨日上午還能正常飲食，不久後就被巡防員發現身亡。

截至目前新北已累積17例接種疫苗後死亡個案，除46歲男性死者之外，其他新增3名死者也都是男性，其中身患慢性病的87歲死者，15日下午到接種站接種，直到17日都還一切正常，18日下午卻被家人發現猝死家中。

同樣是身患慢性病，1名77歲死者17日在養護中心接種，昨日上午經泰山區通報死亡；而92歲死者則有多重慢性病，15日下午在安養院接種完後，回家發燒、嘔吐整整兩天，在昨日上午被發現死亡。

衛生局長陳潤秋表示，因4名死者都有慢性病，死亡原因都待進一步釐清，死因必須和中央審議過才知道是否跟疫苗接種有關，若有關就會啟動相關補償。

新冠疫苗 新北

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