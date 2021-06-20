彰化精障男南投迷途還餓到發抖 幸遇中興警伸援

彰化縣顧姓男子日前獨自騎車外出，忘了回家的路，深夜騎至南投縣因汽油耗盡，牽車在警所徘徊，警盤查發現他為失蹤人口，見他又累又餓將其帶回所內拿粽讓他充飢，並通知家屬，親友致謝，中興警分局今也發文褒揚員警。

中興警分局指出，22歲顧姓男子為精神障礙患者，15日上午趁家人不注意，竟獨自騎車離開彰化大村住家，途中因忘了回家的路，便騎車四處遊蕩，從早期到晚，還跨域騎到南投縣，未料到中興地區時油料耗盡，只得牽車步行。

當時夜已深，顧男一人牽車在街頭徘徊，半夜11時許行經中興警分局光明派出所，所長楊信立及警員李育霖察覺有異，趨前關心盤查發現，他是員林警分局通報協尋失蹤人口，且見他又累又餓，便邀其至派出所，拿食物和水讓他充飢解渴。

光明派出所表示，顧男因患有精神障礙，騎車途中弄丟手機，車騎到沒油，身上又沒錢，一整天沒吃東西，餓到發抖，因當天有民眾送粽子慰勞員警，楊信立、李育霖隨即遞上粽子和溫開水讓他解飢，同時也通報其在彰化的家屬到場。

顧母接到警方通知後，顧不得已是16日凌晨，隨即從彰化前往，到所確認是失蹤一整天的兒子，頻向警方致謝並表示，已找兒子一整天，也有向彰化警方報案，但入夜都沒消息，焦急萬分、不知如何是好，還好有南投警方協助順利找回兒子。