快訊

高端疫苗腸病毒71型疫苗三期臨床解盲 達統計顯著意義

直播／美贈250萬劑莫德納疫苗抵台了 阿中部長機坪親迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西南風加梅雨 北市消防局提醒防汛5點

中央社 / 台北20日電

台北市消防局提醒，防汛準備應注意備妥沙包或安裝防水閘門等5大事項。圖／翻攝自台北市消防局臉書
台北市消防局提醒，防汛準備應注意備妥沙包或安裝防水閘門等5大事項。圖／翻攝自台北市消防局臉書

中央氣象局預報提醒，明起一週梅雨鋒面接近及西南風影響，留意全台劇烈降雨、雷擊及強陣風。台北市消防局提醒，防汛準備應注意備妥沙包或安裝防水閘門等5大事項。

根據氣象局預報顯示，21日梅雨鋒面接近及西南風影響，降雨區域增廣，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，易有短時強降雨並有局部大雨；22日至24日，西半部及東北部地區易有短時強降雨並有局部大雨。

對此，消防局今天在臉書發文表示，明起兩天受鋒面影響，有機會發生豪雨等級的雨勢，且時序已進入汛期，提醒民眾防汛準備應注意5大事項。

首先，檢查屋頂、外牆有無龜裂，排水管是否阻塞；其次，將重要物品移往高處放妥；以及，隨時注意氣象資訊；備妥沙包或安裝防水閘門；還有若遇積淹水，切勿涉水或強行穿越。

消防局指出，民眾若遇停電情形，可多利用台電官網的網路通報或查詢停電情形，並將1911電話通報方式留給無法使用網路者使用。

此外，停電期間，民眾也要注意相關事項，將插座上的電器用品插頭拔除，避免電力恢復時造成損壞；夜間照明可使用手電筒，避免點燃蠟燭，以免造成火災；注意家中長輩及嬰幼兒的狀況；保持冰箱或冷凍庫關閉，減少開啟。

以及，冰箱或冷凍庫的食物或藥品若已恢復常溫或變質，建議不要再食用；收聽電池式收音機之播報，了解最新災情及電力搶修情形；發電機只能在室外使用，並遠離窗戶；停電時，若要離開家中避難，請記得關閉電源總開關；住家附近若有掉落電纜線或有樹木壓在電纜線上，請勿靠近，並通知台電、1911專線處理。

消防局提醒，民眾居家防汛準備的同時，也要記得落實配戴口罩、勤洗手的防疫措施，非必要少出門，平安度過汛期可能帶來的危害。

停電 梅雨 豪雨

延伸閱讀

雷聲一響高雄大寮、大樹3千多戶瞬間停電 始作俑者是它

酒醉男闖空勤總隊直升機睡覺 空勤總隊：非現役直升機

下周二梅雨鋒面恐有劇烈天氣 北市災害防救辦公室示警

梅雨鋒面下周重返！ 雨連炸3天 西半部、宜蘭防豪雨

相關新聞

失聯英籍友人突然找上門 熟女熱戀沖昏頭差點被騙

高雄37歲單身陳姓熟女，過去在國外留學時認識一名英國籍男子，失聯多年的兩人近期再次聯繫，被愛情沖昏頭墜入情網。日前男方稱...

西南風加梅雨 北市消防局提醒防汛5點

中央氣象局預報提醒，明起一週梅雨鋒面接近及西南風影響，留意全台劇烈降雨、雷擊及強陣風。台北市消防局提醒，防汛準備應注意備...

驚險！地震造成蘇花公路土石鬆動 近百公斤落石砸毀2車

花蓮縣近日接連地震不斷，加上天氣不穩，造成蘇花公路土石鬆動，昨天下午位於台九線116.3公里處出現大小落石，其中最大一顆...

獨／高鐵驚傳乘客揚言「殺人警告」 台中彰化車站緊急巡檢

台灣高鐵今天收到「殺人」警告，一名乘客打電話至客服要求退費，但無法理解操作方式，認為遭到刁難因此揚言要到車站殺人；高鐵隨...

台南老人家接種疫苗 暖警協助攙扶下車

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市開放75歲以上長者施打AZ疫苗，今天在中西區協進國小設置大型接種站，轄區台南市警二分局員警到場協...

非洲籍男大生騎機車雙載 疑自撞河堤道路護欄1死1傷

從非洲地區來台南讀大學的男大生今天上午約8點多騎機車載同學，行經歸仁區大武路三段196巷內防汛道路，疑自撞防汛道路旁紐澤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。