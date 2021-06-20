西南風加梅雨 北市消防局提醒防汛5點

台北市消防局提醒，防汛準備應注意備妥沙包或安裝防水閘門等5大事項。圖／翻攝自台北市消防局臉書

中央氣象局預報提醒，明起一週梅雨鋒面接近及西南風影響，留意全台劇烈降雨、雷擊及強陣風。台北市消防局提醒，防汛準備應注意備妥沙包或安裝防水閘門等5大事項。

根據氣象局預報顯示，21日梅雨鋒面接近及西南風影響，降雨區域增廣，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，易有短時強降雨並有局部大雨；22日至24日，西半部及東北部地區易有短時強降雨並有局部大雨。

對此，消防局今天在臉書發文表示，明起兩天受鋒面影響，有機會發生豪雨等級的雨勢，且時序已進入汛期，提醒民眾防汛準備應注意5大事項。

首先，檢查屋頂、外牆有無龜裂，排水管是否阻塞；其次，將重要物品移往高處放妥；以及，隨時注意氣象資訊；備妥沙包或安裝防水閘門；還有若遇積淹水，切勿涉水或強行穿越。

消防局指出，民眾若遇停電情形，可多利用台電官網的網路通報或查詢停電情形，並將1911電話通報方式留給無法使用網路者使用。

此外，停電期間，民眾也要注意相關事項，將插座上的電器用品插頭拔除，避免電力恢復時造成損壞；夜間照明可使用手電筒，避免點燃蠟燭，以免造成火災；注意家中長輩及嬰幼兒的狀況；保持冰箱或冷凍庫關閉，減少開啟。

以及，冰箱或冷凍庫的食物或藥品若已恢復常溫或變質，建議不要再食用；收聽電池式收音機之播報，了解最新災情及電力搶修情形；發電機只能在室外使用，並遠離窗戶；停電時，若要離開家中避難，請記得關閉電源總開關；住家附近若有掉落電纜線或有樹木壓在電纜線上，請勿靠近，並通知台電、1911專線處理。

消防局提醒，民眾居家防汛準備的同時，也要記得落實配戴口罩、勤洗手的防疫措施，非必要少出門，平安度過汛期可能帶來的危害。