失聯英籍友人突然找上門 熟女熱戀沖昏頭差點被騙

高雄37歲單身陳姓熟女，過去在國外留學時認識一名英國籍男子，失聯多年的兩人近期再次聯繫，被愛情沖昏頭墜入情網。日前男方稱帳戶遭到凍結，急需現金支付工程款項，陳女知道男友情況後，趕到銀行準備匯出1萬2千美元，但行員懷疑是跨國詐騙，通報警方到場攔阻，後來發現男方提供帳戶為土耳其籍，詐騙帳戶可能性高，提醒陳女後成功攔阻匯款。

警方調查，陳姓女子和留學認識的英國籍男子，最近在網路重新連繫以後墜入情網，卡在疫情關係兩人僅在網路熱戀， 男方自稱在瓜地馬拉從事建築營建工程。

日前男方告知陳女因帳戶操作錯誤，使得帳號遭銀行凍結，因為疫情關係他又無法趕回英國處理，急需陳女協助，後來男方開口向陳女借錢應急，陳憂心男友工程受阻，接到訊息後前天二話不說跑到銀行，準備匯出1萬2千美元。

但行員詢問陳女用途，陳並未正面回答，機警行員懷疑陳女遭到外國詐騙，聯絡轄區的成功路派出所，警方到場後，與行員查詢男方帳戶，發現戶頭是土耳其籍，與男友的英國戶籍不符，「如果是營造商，應該有很多帳戶可以匯款，若是當地帳戶，更不可能是土耳其籍」，研判土籍帳戶詐騙機率高。