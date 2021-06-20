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台南老人家接種疫苗 暖警協助攙扶下車
新冠肺炎疫情嚴峻，台南市開放75歲以上長者施打AZ疫苗，今天在中西區協進國小設置大型接種站，轄區台南市警二分局員警到場協助行動不便長者上下車，有效率疏導人流，讓民眾順利接種疫苗。
由於不少高齡年長者， 搭乘計程車或由家人載送到場，老人家上下車需要協助與引導，執勤員警於今天上午8點起至下午5點30分勤務中，如見有年長者行動不便者主動關懷，上前攙扶，並適狀況提供必要協助，秉持為民服務的精神，讓前來接種疫苗的民眾，感受到有如家人般的關懷。
台南市警二分局分局長許坤田說，台南市政府設置大型疫苗接種站，希望市民能夠早日透過接種疫苗進而達到防疫效果，警察身為人民保姆，維護民眾生命、財產、安全負有重大責任，警方繼續秉持視民如親的精神為台南鄉親服務。
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