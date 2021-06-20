快訊

目前抵台疫苗莫德納較AZ多怎打？ 陳時中：將朝兩方向擴大

陳時中：美國政府捐贈250萬劑莫德納新冠疫苗 傍晚抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南老人家接種疫苗 暖警協助攙扶下車

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市開放75歲以上長者施打AZ疫苗，今天在中西區協進國小設置大型接種站，轄區台南市警二分局員警到場協助行動不便長者上下車，有效率疏導人流，讓民眾順利接種疫苗。

由於不少高齡年長者， 搭乘計程車或由家人載送到場，老人家上下車需要協助與引導，執勤員警於今天上午8點起至下午5點30分勤務中，如見有年長者行動不便者主動關懷，上前攙扶，並適狀況提供必要協助，秉持為民服務的精神，讓前來接種疫苗的民眾，感受到有如家人般的關懷。

台南市警二分局分局長許坤田說，台南市政府設置大型疫苗接種站，希望市民能夠早日透過接種疫苗進而達到防疫效果，警察身為人民保姆，維護民眾生命、財產、安全負有重大責任，警方繼續秉持視民如親的精神為台南鄉親服務。

老人家坐計程車到台南市中西區協進國小接種疫苗，警察上前攙扶協助下車。圖／讀者提供
老人家坐計程車到台南市中西區協進國小接種疫苗，警察上前攙扶協助下車。圖／讀者提供

AZ疫苗 新冠肺炎

延伸閱讀

日本疫苗外交急起直追 3000萬劑AZ供亞洲國家

台積電：採購疫苗經董事會討論 確立後會依法公布資訊

美國贈台250萬劑疫苗 綠營批：藍營百般無奈口頭感謝

國軍桃總院疑爆群聚感染 2護師打過疫苗確診匡100多人

相關新聞

驚險！地震造成蘇花公路土石鬆動 近百公斤落石砸毀2車

花蓮縣近日接連地震不斷，加上天氣不穩，造成蘇花公路土石鬆動，昨天下午位於台九線116.3公里處出現大小落石，其中最大一顆...

非洲籍男大生騎機車雙載 疑自撞河堤道路護欄1死1傷

從非洲地區來台南讀大學的男大生今天上午約8點多騎機車載同學，行經歸仁區大武路三段196巷內防汛道路，疑自撞防汛道路旁紐澤...

失聯英籍友人突然找上門 熟女熱戀沖昏頭差點被騙

高雄37歲單身陳姓熟女，過去在國外留學時認識一名英國籍男子，失聯多年的兩人近期再次聯繫，被愛情沖昏頭墜入情網。日前男方稱...

台南老人家接種疫苗 暖警協助攙扶下車

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市開放75歲以上長者施打AZ疫苗，今天在中西區協進國小設置大型接種站，轄區台南市警二分局員警到場協...

全國警察新冠疫苗施打率 已達八成以上

根據警政署的統計資料，目前全國警察施打新冠肺炎疫苗人數已達8成以上；截至6月18日，全國各警察機關，共造冊80533名警...

影／與妻吵架28歲男車內輕生 清水警10分鐘尋獲破窗救出

28歲男子與妻吵架後開車外出，台中市清水警分局獲報，他可能有輕生意圖，員警搜索，經手機定位10分鐘後找到他的位置，打破車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。