台南老人家接種疫苗 暖警協助攙扶下車

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市開放75歲以上長者施打AZ疫苗，今天在中西區協進國小設置大型接種站，轄區台南市警二分局員警到場協助行動不便長者上下車，有效率疏導人流，讓民眾順利接種疫苗。

由於不少高齡年長者， 搭乘計程車或由家人載送到場，老人家上下車需要協助與引導，執勤員警於今天上午8點起至下午5點30分勤務中，如見有年長者行動不便者主動關懷，上前攙扶，並適狀況提供必要協助，秉持為民服務的精神，讓前來接種疫苗的民眾，感受到有如家人般的關懷。