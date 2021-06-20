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驚險！地震造成蘇花公路土石鬆動 近百公斤落石砸毀2車
花蓮縣近日接連地震不斷，加上天氣不穩，造成蘇花公路土石鬆動，昨天下午位於台九線116.3公里處出現大小落石，其中最大一顆近百公斤從邊坡滾下，砸中兩輛駛往花蓮的自家轎車，造成擋風玻璃破裂及車身鈑金凹陷，幸好車上的人平安。
蘇澳警分局東澳派出所於昨天下午3點34分接獲報案，位於宜蘭南澳鄉台九線116.3南下，發生落石砸中車輛事故。經警方到場了解，兩輛自小客車分別由高姓及陳姓男駕駛人所行駛(往花蓮方向)，行經至事故地點時，不慎分別遭受落石擊中車輛。
經查，當時有幾顆落石從邊坡滾落，其中最大一顆近百公斤重，高姓及陳姓駕駛人發現落石掉下來時，已經來不及停車，砸車前一輛白車的擋風玻璃碎裂，另一輛車則是造成右側車身鈑金凹陷，還好車裡的人全都沒事，大家下車看到掉落在道路的大小石塊，不禁捏把冷汗，直呼「命大」。
公路總局南澳工務段接獲通報，派遣大型機具移除落石，並會同保全人員實施交通管制，不久後恢復通行；警方表示，蘇花公路沿線連日來天候不穩，行車視線較差，行車時務必開啟大燈、減速慢行，若發現交通況狀，請撥打110報案處理。
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