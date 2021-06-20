非洲籍男大生騎機車雙載 疑自撞河堤道路護欄1死1傷

從非洲地區來台南讀大學的男大生今天上午約8點多騎機車載同學，行經歸仁區大武路三段196巷內防汛道路，疑自撞防汛道路旁紐澤西護欄後，人車倒地，車頭嚴重變形，男騎士傷重送醫急救約上午10點30分宣告不治，後座男乘客左腳骨折送醫急救。

警方說，至於車禍原因是否和天雨路滑或是連速太快有關，將進一步調閱附近路口監視器查明，死者生前是否有飲酒，將進一步報驗後釐清。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午8點39分接獲警方轉報有車禍，地點在歸仁區大武路三段196巷附近防汛道路，員警轉報現場只有機車，疑似機車自摔。