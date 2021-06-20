聽新聞
test
0:00 / 0:00
非洲籍男大生騎機車雙載 疑自撞河堤道路護欄1死1傷
從非洲地區來台南讀大學的男大生今天上午約8點多騎機車載同學，行經歸仁區大武路三段196巷內防汛道路，疑自撞防汛道路旁紐澤西護欄後，人車倒地，車頭嚴重變形，男騎士傷重送醫急救約上午10點30分宣告不治，後座男乘客左腳骨折送醫急救。
警方說，至於車禍原因是否和天雨路滑或是連速太快有關，將進一步調閱附近路口監視器查明，死者生前是否有飲酒，將進一步報驗後釐清。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午8點39分接獲警方轉報有車禍，地點在歸仁區大武路三段196巷附近防汛道路，員警轉報現場只有機車，疑似機車自摔。
中心出動文賢及歸仁消防分隊救護車到場急救，文賢救護車載送機車男騎士(26歲)，現場已無呼吸心跳，送至市立醫院，院方急救後仍因傷重不治。歸仁救護車載送男乘客(26歲)左腳骨折至成大。據了解，2人為來自非洲地區交換學生，警方已通知校方到醫院關心，協助處理善後。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言