快訊

高雄一夜暴雨 孕婦駕車誤闖積水受困…搶救畫面曝

洗腎婦人打疫苗後腦血栓腐爛 兒痛曝現況…衛生局、醫院回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非洲籍男大生騎機車雙載 疑自撞河堤道路護欄1死1傷

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

從非洲地區來台南讀大學的男大生今天上午約8點多騎機車載同學，行經歸仁區大武路三段196巷內防汛道路，疑自撞防汛道路旁紐澤西護欄後，人車倒地，車頭嚴重變形，男騎士傷重送醫急救約上午10點30分宣告不治，後座男乘客左腳骨折送醫急救。

警方說，至於車禍原因是否和天雨路滑或是連速太快有關，將進一步調閱附近路口監視器查明，死者生前是否有飲酒，將進一步報驗後釐清。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午8點39分接獲警方轉報有車禍，地點在歸仁區大武路三段196巷附近防汛道路，員警轉報現場只有機車，疑似機車自摔。

中心出動文賢及歸仁消防分隊救護車到場急救，文賢救護車載送機車男騎士(26歲)，現場已無呼吸心跳，送至市立醫院，院方急救後仍因傷重不治。歸仁救護車載送男乘客(26歲)左腳骨折至成大。據了解，2人為來自非洲地區交換學生，警方已通知校方到醫院關心，協助處理善後。

兩名外籍男大學騎機車雙載疑自撞後，造成一死一傷，機車車頭扭曲變形。記者黃宣翰／攝影
兩名外籍男大學騎機車雙載疑自撞後，造成一死一傷，機車車頭扭曲變形。記者黃宣翰／攝影
兩名外籍男大學騎機車雙載疑自撞後，造成一死一傷，機車車頭扭曲變形。記者黃宣翰／攝影
兩名外籍男大學騎機車雙載疑自撞後，造成一死一傷，機車車頭扭曲變形。記者黃宣翰／攝影

延伸閱讀

台中鋁窗工廠火警 1人無呼吸心跳送醫急救

獨／救護車自撞翻覆 同車護理師是救護員母親他自責

駕駛阻擋消防、救護車頻傳　新北去年21件違規且逐年增加！

影／「摔到分手？」市民大道重機雙載 油門一催後座女秒下車

相關新聞

護理師阻探病遇暴力嚇到自殘 院方心疼將循司法保護

國軍新竹地區醫院（新竹空軍醫院）一名護理師指控12日勸阻病患家屬探病，婉拒家屬自行改變醫囑讓病患提早服藥，遭家屬咆哮、刁...

驚險！地震造成蘇花公路土石鬆動 近百公斤落石砸毀2車

花蓮縣近日接連地震不斷，加上天氣不穩，造成蘇花公路土石鬆動，昨天下午位於台九線116.3公里處出現大小落石，其中最大一顆...

非洲籍男大生騎機車雙載 疑自撞河堤道路護欄1死1傷

從非洲地區來台南讀大學的男大生今天上午約8點多騎機車載同學，行經歸仁區大武路三段196巷內防汛道路，疑自撞防汛道路旁紐澤...

全國警察新冠疫苗施打率 已達八成以上

根據警政署的統計資料，目前全國警察施打新冠肺炎疫苗人數已達8成以上；截至6月18日，全國各警察機關，共造冊80533名警...

影／與妻吵架28歲男車內輕生 清水警10分鐘尋獲破窗救出

28歲男子與妻吵架後開車外出，台中市清水警分局獲報，他可能有輕生意圖，員警搜索，經手機定位10分鐘後找到他的位置，打破車...

桃園酒吧6人手癢搓麻將 聞警上門躲廚房仍被揪出

桃園市昨晚4男2女相約餐酒館打麻將，打得正起勁時突然聽見警方上門聲，其中3人匆忙躲進後方廚房，但仍被警方揪出，眾人辯稱是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。