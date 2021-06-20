影／與妻吵架28歲男車內輕生 清水警10分鐘尋獲破窗救出

28歲男子與妻吵架後開車外出，台中市清水警分局獲報，他可能有輕生意圖，員警搜索，經手機定位10分鐘後找到他的位置，打破車窗救出，送醫治療。

6月16日晚上7點，清水警分局沙鹿所巡邏員警黃仕逸、蔡瑞修獲報，黃姓男子開車意圖輕生，經手機定位在沙鹿區福成路附近，警方立即趕抵現場並展開地毯式搜巡，經10多分鐘後，在附近福至路旁發現該車，警方上前見車內駕駛人意識不清且車內有燒炭跡象，加上車門深鎖，立即破窗並將車上黃姓男子救出，同時通知救護車送往光田醫院救治後生命無大礙，已返家休養。

據了解黃姓男子疑因夫妻發生口角後憤而駕車外出，家人趕到醫院，今天感謝警方即時救援，清水警分局沙鹿所所長林雙鎮表示，員警成功積極勸阻並及時挽救生命，處理過程機警應變得宜，成功防止憾事發生，事蹟及工作熱忱足堪表率，並提醒民眾為避免憾事發生，請珍惜生命，主動關懷家中情緒，否則將造成家人、親友永遠的傷痛與遺憾，如有需要請撥打安心(防自殺)專線1995、0800-788-600。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )