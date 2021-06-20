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桃園酒吧6人手癢搓麻將 聞警上門躲廚房仍被揪出

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市昨晚4男2女相約餐酒館打麻將，打得正起勁時突然聽見警方上門聲，其中3人匆忙躲進後方廚房，但仍被警方揪出，眾人辯稱是朋友小聚，雖無營業事實，仍違反防疫規定，全數函送衛生局裁罰。

全國升三級逾1個月，王姓男子（30歲）不耐寂寞，揪了朋友5人、共4男2女打麻將，其中一名陳姓男子（30歲）在中華路2樓經營的餐酒館有電動麻將桌，眾人昨天晚上便相約餐酒館搓牌。

轄區武陵派出所23時50分許接獲民眾報案，稱該餐酒館有人進出，疑似營業，便上門查察，員警先是在一樓樓梯口問「有人嗎？」隨後便沿樓梯上樓查看。

在2樓打牌的眾人打得正起勁，聽到警方呼喊聲，慌了手腳，2名男子匆忙跑到後方廚房躲藏，1名女子原本躲到廁所拉門後，後來改變心意也一同躲進廚房，現場只留下3人，由陳姓負責人至門口迎接員警。

警方見現場擺好了一桌麻將，研判應不只有3人，隨後便在廚房發現躲藏的另外3人，現場總共群聚6人，年約20歲至30歲，未發現違規營業、賭博或其他違法情事。

陳姓負責人辯稱，只是朋友小聚，並未違反停業規定，然而違反5人以上限聚令明確，6人均函送衛生局裁罰，可處6萬元以上、30 萬元以下罰鍰。

桃園區中華路餐酒館6人群聚打麻將，其中3人聞警上門還躲進廚房，仍遭逮。記者楊湛華／翻攝
桃園區中華路餐酒館6人群聚打麻將，其中3人聞警上門還躲進廚房，仍遭逮。記者楊湛華／翻攝
陳姓負責人稱，只是朋友小聚，沒有違規營業，仍將因多人群聚被罰。記者楊湛華／翻攝
陳姓負責人稱，只是朋友小聚，沒有違規營業，仍將因多人群聚被罰。記者楊湛華／翻攝

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