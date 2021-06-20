護理師阻探病遇暴力嚇到自殘 院方心疼將循司法保護

國軍新竹地區醫院（新竹空軍醫院）一名護理師指控12日勸阻病患家屬探病，婉拒家屬自行改變醫囑讓病患提早服藥，遭家屬咆哮、刁難，甚至強拉護理師工作識別證拍照，護理師因壓力自殘，經救治無生命危險；稍早，院方指出，該案病患家屬未依規定，趁隙強行進入病房，院方正實施行政調查，相關事證將移送衛生主管機關實施行政裁罰。

國軍新竹地區醫院指出，當日值班護理長接獲護理師自傷，立即陪同前往急診室包紮，並通知家屬陪伴其返家，另護理部門主管隔日親至該名護理師家中拜訪及關心，轉達關懷之意。

院方目前均落實執行中央疫情指揮中心規範，嚴格限制陪病人員數量，以實名制登記加強陪病人員辨識，針對醫護同仁遭受不當對待深感不捨，未來仍以保障醫護人員安全為優先考量；針對不理性病患及家屬，勸阻無效後立即報警處理。有關該案病患家屬對護理師過激、不當舉措，將協助護理師透過司法途徑爭取權益。

該護理師先前受訪指出，12日晚間她發現一名移工看護與家屬同時在病房陪伴，當下口頭勸導，表示疫情期間醫院禁止探病，陪病僅限一人；但陸續仍有家屬趁醫院忙碌輪流進病房探病，且情緒激動。

當晚約7點，家屬要求發放安眠藥物，指病患半夜醒來就沒休息，白天未入睡；但主治醫師交代「至少8點後才能讓病人服藥」，她一時聯繫不上主治醫師，只提醒家屬聽從醫囑。

沒多久，病患房門口又有兩名家屬，她因勸導多次無用，脫口說「我不管了」，多名家屬聽見後怒氣上升，有人用手機拍攝她的識別證，有人質問她陪病、發放藥物規定，還嗆「知道你們主治醫師的電話、地址，一通電話就可以聯絡到他」。

護理師說，衝突時其他人都去支援急診，護理站只她一人，她一時害怕不知如何求助，只好自殘，一時衝動造成許多人擔憂，事後很內疚。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )