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偷鄰居農藥噴霧車 台東男子判刑10月成地方笑柄

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東縣卑南鄉郭姓男子去年行竊鄰居楊姓婦人的噴霧車，事後被查獲，他誣賴是楊的前夫行竊，但被警方拆穿，台東地院法官依竊盜罪判他有期徒刑10月，雖無法易科罰金，但以每天坐牢代價1千元計算，約剛好是那輛噴霧車的價格，當地民眾得知後，都說他賠了夫人又折兵，還不如自己買1輛。

去年6月間，楊姓婦人向劉姓友人借了1輛市價約30萬元的自走鼓風式噴霧機噴農藥，不到1周就遭竊，事後發現鄰居郭姓男子（63歲）家中出現1輛全新卻改漆的同款噴霧車，郭妻聲稱是在南部購買，沒幾天。

楊姓婦人說，她向劉姓友人借噴霧機噴農藥，就放在倉庫內，貨櫃屋及外面大鐵門2道門鎖，隔天要再去噴農藥時，就發現門鎖被剪開，噴霧機遭竊，馬上報案。事後她向郭詢問是否有看到什麼可疑的情況，對方全都表示不知情。

約3天後她只能改請工人噴農藥，當時發現郭的家門口有輛拆除風鼓的噴霧車，看來全新卻漆成綠色，當時曾問郭妻，對方聲稱是從南部買回來的，郭也在現場但未說話。她心生懷疑，請進口車鄧姓業者查車輛號碼，也提供警方線索，警方把車子拖到派出所調查，2天後看到田裡有帆布蓋著東西，最後發現就是一組風鼓。

事後警方查出郭家的噴霧車和楊婦遭竊的一模一樣，要求郭到案說明。郭姓男子起初聲稱是楊婦的前夫顏姓男子開去寄放，但顏表示並未去郭家，警方調閱監錄系統也和顏的說法一致；郭後來又說顏不知何時開到他家放，但因郭妻曾向楊婦聲稱車輛從南部購買，法官不採信他的說詞，依法判刑。

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