早餐店老闆捐消防隊流動衛浴 期許拋磚引玉

嘉義縣目前累績18例新冠肺炎確診個案，其中11例來自大林鎮泡茶群聚，鎮內大林及大美消防分隊業務量遽增，隊員疲於奔命，安全防護也成一大隱憂，大埔美活力早餐店老闆鄭鈁如聽聞消息，自掏腰包捐贈兩座流動衛浴，期許疫情期間，能提供消防隊員更多防護力。

大美消防分隊表示，隊上勤務本來就有有救災、救護，近期疫情嚴峻，分隊身負專責預備業務，經常載送轄內確診與疑似確診者，包含檢疫所的確診送醫，造成隊上同仁染疫的壓力；任務結束返隊，脫下防護衣與裝備，完成清消工作後進到廳舍內的盥洗室沐浴，又有把病毒帶回隊上的疑慮。

大美分隊鄰近的大埔美活力早餐店老闆鄭鈁如聽聞消息，自掏腰包捐贈兩座流動衛浴，放在救護車後方，讓分隊同仁返隊後能在廳舍外盥洗完畢後，再進入分隊內。

鄭鈁如說，日前聽到大美里傳出多名確診者，感念消防隊員進出作業相當辛苦，遂起心動念想捐贈流動衛浴，雖然自己收入並沒有很多，但希望能拋磚引玉，以小愛化大愛，幫助更多需要的人，「保護他人，也保護自己」