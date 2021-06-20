中橫公路下雨落石 半個人高石塊跌落路中

山區也下大雨，台中市和平區台8線20公里處，靠近銘傳橋，今天上午9點多發生落石，半個人高的石大跌落路中，當時幸好無人車經過，未造成意外事故，台中市和平警分局天輪派出所副所長林晉祿、警員沈耿立趕往現場，冒雨擺設交通錐實施交管，維護用路安全。

員警到場發現，最大的落石約有半個人高，另外還有幾顆小落石，從道路邊坡滑落路中間，占據單線車道，員警一邊望向山上，監看有無持續落石，一邊擺設交通錐實施交管，並通知公路總局谷關工務段調派機具到場清除。