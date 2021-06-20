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大雨中台中清水半夜鐵皮屋大火 燒毀廚具

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區今天凌晨下雨，一間鐵皮屋傳出火警，燒毀廚房內雜物與廚具，半夜消防鳴笛聲驚醒熟睡的民眾，祈禱不要有傷亡，這場火警沒人員傷亡，起火原因消防局調查中。

台中市消防局今天凌晨1點20分獲報，清水區中華路一間鐵皮屋火警，派遣清水、沙鹿、梧棲、大甲等分隊，出動消防車10輛、救護車1輛，消防人員31名，由清水分隊小隊長洪景彬帶隊前往搶救，1點37分撲滅火勢。

現場是一樓無門牌鐵皮建物，燃燒廚房內瓦斯桶旁雜物及廚具，燃燒面積約10平方公尺，深夜下雨又傳出消防救護車鳴笛聲，嚇醒許多清水人。

台中市清水區今天發生鐵皮屋火警。圖／台中市消防局提供
台中市清水區今天發生鐵皮屋火警。圖／台中市消防局提供
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台中市清水區今天發生鐵皮屋火警。圖／台中市消防局提供

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