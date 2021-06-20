轎車忽快忽慢遭取締 結果後車廂藏15把刀棍

台中市張姓男子在今年3月間開車忽快忽慢，遭巡邏的警方攔下盤查，警方調查發現，除了車內少年攜帶一把伸縮警棍外，張的後車廂還藏有6把各式長短刀、9把各式棍棒，雖辯稱是為了「防身」，但警方認為二人攜帶違禁品，已違反相關法規，分別將二人依社會秩序維護法、少年事件處理法函辦，台中地院台中簡易庭罰張1.5萬元，並沒入扣案證物。

裁定指出，張姓男子在今年3月9日凌晨1時許，開車載另名練姓少年（另案以少年事件處理法調查）行經第一警分局轄區時，因行車速度忽快忽慢，巡邏警員發現後，前往攔查，經攔下張車後，發現二人的神情有異，經二人同意接受盤查，警方先在少年身上發現警棍，隨後又再後車廂內查獲6把西瓜刀、開山刀、短刀，以及9把鐵棍、木棍、球棒等器械。

張姓男子在警詢時辯稱，他攜帶15樣刀棍是為了防身，沒有其他意圖，也沒有想要傷害其他人，不過警方仍依違反社維法，函送偵辦。