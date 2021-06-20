開豐田86跑車逆向撞斷路燈掃倒3機車 肇事男：全忘了

台中市姚姓男子昨晚9時許，駕駛TOYOTA跑車行經西區中華路夜市時，因不明原因，突然在民權路口逆向，衝撞路旁的3輛機車，還撞斷路燈。姚在肇事後留在現場，等候警員到場。經查，姚無酒精濃度，他辯稱，案發時發生什麼事，「全部都忘記了」，還稱自己精神狀況不佳，全案僅姚有受傷，初判是姚逆向釀禍，詳細肇因由交大事故組分析。

據查，姚姓男子（25歲）昨天晚上9時許，駕駛自己名下、新車要價百萬的TOYOTA 86雙門跑車，行經西區中華路、民權路時，在接近路口時，跑車突然逆向到對向車道，除撞斷路旁的路燈、撞破招牌外，還波及3輛停放在路旁的機車，幸好當時路旁沒有騎士或路人，僅有姚有手腳擦挫傷。

警、消獲報到場時，姚一臉懊悔的坐在跑車附近，經酒測，姚無酒精濃度，姚辯稱，當時發生什麼事情、經過，他全都不記得了，可能是精神狀況不太好，一時恍神才釀禍，全案台中市第一警分局交通分隊初判，姚是逆向行駛才釀禍，詳細肇因由交大事故組分析。