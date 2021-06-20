開豐田86跑車逆向撞斷路燈掃倒3機車 肇事男：全忘了
台中市姚姓男子昨晚9時許，駕駛TOYOTA跑車行經西區中華路夜市時，因不明原因，突然在民權路口逆向，衝撞路旁的3輛機車，還撞斷路燈。姚在肇事後留在現場，等候警員到場。經查，姚無酒精濃度，他辯稱，案發時發生什麼事，「全部都忘記了」，還稱自己精神狀況不佳，全案僅姚有受傷，初判是姚逆向釀禍，詳細肇因由交大事故組分析。
據查，姚姓男子（25歲）昨天晚上9時許，駕駛自己名下、新車要價百萬的TOYOTA 86雙門跑車，行經西區中華路、民權路時，在接近路口時，跑車突然逆向到對向車道，除撞斷路旁的路燈、撞破招牌外，還波及3輛停放在路旁的機車，幸好當時路旁沒有騎士或路人，僅有姚有手腳擦挫傷。
警、消獲報到場時，姚一臉懊悔的坐在跑車附近，經酒測，姚無酒精濃度，姚辯稱，當時發生什麼事情、經過，他全都不記得了，可能是精神狀況不太好，一時恍神才釀禍，全案台中市第一警分局交通分隊初判，姚是逆向行駛才釀禍，詳細肇因由交大事故組分析。
台中市第一警分局呼籲，若精神狀況不佳或身體不適時，應避免開車或騎車，或可先停靠路邊安全地點休息。行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言