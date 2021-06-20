台3線黃牌重機失控犁田 騎士遭小巴輾過腳斷頭破亡
家住苗栗頭份的36歲張姓男子，19日上午10時許借哥哥的黃牌重機外出，準備前往新竹竹東，卻在行經台3線新竹峨眉路段過彎處，失控摔車滑向對向車道，當場撞上對向自小客車，隨後張男直接滑入後方小巴車底，當場遭輾過慘死。
據了解，輾過張男的巴士是往返竹北及獅山的獅山線公車，行車紀錄拍下張男騎車重機載過彎時失控摔車「犁田」，先是撞上巴士前方一輛行進中的自小客車，隨後騎士連人帶車直接朝小巴方向甩來，速度不到1秒之間，巴士根本來不及煞車，直接將張男輾過。
張男當場傷重慘死，現場地面血跡斑斑，警方到現場時立刻搭起事故處理現場帳篷帷幕；張男不僅頭顱破裂大出血，且雙腳都直接斷裂反折，還有部分皮肉散落在周遭柏油路面上，顯見車禍當時撞擊力道有多大。
竹東警方表示，事故發生在台3線89K處，騎士當時正要往北，卻疑似過彎不慎失控，逆向撞擊對向2輛大小車，騎士現場明顯死亡未送醫，已報請檢方相驗，將釐清車禍原因，也提醒騎士，台3線路段地形起伏大且彎道多，行經台3線應減速慢行，避免意外發生。
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