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台中鋁窗工廠火警 男員工來不及逃出送醫不治
今晚7點多，台中市大雅區中山路一間鋁門窗工廠起火，住在工廠二樓的朱姓男員工受困，消防員救出時朱姓員工全身嚴重燒燙傷、無呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治。火勢於7點52分撲滅，進一步起火原因有待火調科釐清。
鋁門窗工廠老闆心急說，工廠上班的朱姓男員工(47歲)最近搬來工廠二樓住，工廠發生大火，朱員電話他一直打不通，卻又見朱員的車停在工廠，擔心他沒有脫困，他在旁急著對救災人員說，「請快幫幫忙、幫幫忙！」。
台中市消防局派大雅分隊、四平分隊、第一大隊、協和分隊、西屯分隊、水湳分隊滅火，並以器材破壞鐵皮屋進入搜索，火勢於晚間7點50控制、7點52分撲滅。
晚間8點，消防人員從工廠夾層中救出朱男，已沒有呼吸心跳、全身大面積燒燙傷，送醫急救仍宣告不治。消防局表示，詳細起火原因有待火調科釐清。
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