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台南53歲男子於台灣歷史博物館猝死 死因與高血壓有關

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區台灣歷史博物館廁所內今上午發現一名男子陳屍廁所內，死者戴口罩，如廁時死亡，現場無可疑打鬥跡象，保全人員通報台南市警三分局前往處理，身著全副防疫裝備蒐證，會同衛生所主任通報相驗，經現場機車查出53歲吳姓男子，通知家屬查明他晨運時猝死，經檢警相驗後，死因與高血壓病史有關。

警方調查，上午8時59分，保全報稱歷史博物館慶和路入口處廁所內，1名身分不明男子如廁時死亡，警員王鼎鈞、陳振嘉前往處理，勘驗死者並非尋短，現場也無可疑打鬥跡象，但死因不明，安南區衞生所主任決議司法相驗。

警方在博物館附近找死者機車，並調閱車輛影像，比對穿著，釐清死者為53歲吳姓男子，懷疑死者是前往歷史博物館戴口罩晨運，卻不知何故在如廁時猝死。警方請死者妻子指證後，經檢警相驗後，死因與高血壓病史有關。

警方在博物館附近找死者機車，並調閱車輛影像，比對穿著，釐清死者為53歲吳姓男子。記者邵心杰／翻攝
警方在博物館附近找死者機車，並調閱車輛影像，比對穿著，釐清死者為53歲吳姓男子。記者邵心杰／翻攝

博物館 口罩 高血壓

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