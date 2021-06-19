泡水多日、指紋難採證 南港警仍幫無名屍找到回家的路

台北市南港區11日中午，民眾散步時發現基隆河岸飄一具浮屍，警消獲報趕抵，因身上找無相關證件，以無名屍處理，並報請司法相驗。由於屍體泡水多日，指紋多脫落難以採證，但南港警分局積極辦案，經鑑識後得知此人身分，是38歲謝姓女子；檢察官判斷謝女死因為溺斃，且無外力介入，後續將發還遺體給家屬，望往生者安息。

警方11日中午12時許獲報，穿上防護衣趕抵，初步判定無明顯外傷，但由於死者身上無相關證件，只好先以無名屍做處理，並報請檢察官進行司法相驗，釐清死因與是否染疫。

適逢疫情期間，警方不敢大意，先從外觀判斷死者性別，初判是一名男屍，等待PCR結果出爐為陰性後，經法醫相驗，確認死者為女性。由於屍體泡水多日，身體浮腫、手指皮脫落難以採證，幸好在偵查隊鑑識小隊與法醫的努力研究後，決定採集死者左拇指皮進行指紋比對，成功辨識出死者身分，是一名38歲謝姓女子。

報案日逢端午佳節，警方辨識出死者身分，幫謝女找到回家的路，立刻通知她的家屬，也告知檢察官相驗結果，無外力介入，溺斃而死；不過謝女與家屬並非同居，家屬對謝女失蹤、溺斃全不知情，更不敢相信她會有任何輕生念頭。

南港警方積極調閱路邊監視器，在9日發現謝女最後身影，當天謝女在外徒步行走將近3個小時，期間還走到新北市汐止區，又折返回北市南港區，事發當下只有謝女一人，也提供畫面給謝女家屬看。