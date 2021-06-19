刑事局：疫情期間假網拍件數增 歹徒扮買家騙賣家

刑事局今天表示，經統計，新冠肺炎疫情期間，假網拍詐騙件數有增加趨勢。近期發現，詐騙集團會偽裝買家，以不明QR Code等方式誘騙賣家匯款。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未緩，刑事局發布新聞資料指出，經統計假網拍詐騙件數近期有增加趨勢，並發現歹徒用假買家騙民眾，且會提供假客服網頁，謊稱賣場遭凍結等理由，要賣家提供信用卡等個資盜刷。

從事金融業30多歲余姓女子平時有經營網拍，日前遇到詐騙集團假扮買家，對方在網拍留言處貼文稱余女網拍商品無法下標，並附上QR Code。余女未查證，持手機掃QR Code後，手機畫面跳出假客服網頁。

警方說，假客服要余姓女子先繳新台幣5000元驗證費，稱驗證通過後就返還費用，假客服又稱買家行動支付帳戶遭凍結，要余女提供信用卡資料。余女事後收到銀行通知，才知遭詐騙集團盜刷2萬餘元買遊戲點數。

警方指出，收到不明QR Code或網址連結，應提高警覺，不要輕易點選，更不要把個人帳戶、信用卡卡號、安全碼等資料，提供給不知名網友，若對網拍交易過程有疑問，應聯繫網拍客服，千萬不要點選網友傳送連結，以免遭詐騙。