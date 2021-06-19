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酒醉男闖空勤總隊直升機睡覺 空勤總隊：非現役直升機
張姓男子昨凌晨闖進台中市消防局第一救災救護大隊車庫，持空心磚擊破一架空勤總隊直升機，造成前座艙罩、右側窗戶破損，張男遭警方逮捕。空勤總隊今日澄清表示，該機非屬現役各機型的直升機，為2016年贈與台中市政府消防局已報廢的UH-1H直升機，空勤總隊各種空中救災(援)業務不受任何影響。
昨天凌晨1點多，張男(53歲)酒後徒步到台中市消防局第一大隊豐原分隊車庫，持空心磚擊破一架空勤總隊直升機，造成直升機前座艙罩碎裂、右側窗戶破損。豐原消防分隊值班人員聽到巨大聲響前往查看，驚見隊內直升機毀損，趕緊報警。
張男辯稱，昨晨喝完酒太累跑進空勤總隊直升機內睡覺，因為直升機裡面「太悶，沒有冷氣」，他又無法將艙門打開，才持空心磚擊破窗戶「逃出」。警詢後將張男依毀損罪嫌移送。
空勤總隊表示，該機於役前為空勤總隊UH-1H編號509號機，已於2015年12月31日報廢，經拆除發動機等重要裝備，次年1月22日贈與台中市政府消防局，並由該局負責妥慎保管與運用，發生此案後，請台中市消防局加強安全管理措施，以維報廢直升機的安全。
空勤總隊指出，UH-1H型直升機為美國貝爾公司製造，維保能量在全世界還有4、5000架在飛行，是一款經典的通用型飛機，由於空勤總隊自國防部籌購60架黑鷹直升機UH-60M中，其中有15架轉撥予空勤總隊做災害防救專用，而規劃逐年汰除服役3、40年老舊直升機，包括UH-1H型、B-234型與S-76B型。
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