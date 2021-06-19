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爬5樓偷價約6萬6彌勒佛像、畫作 2男到案狡辯仍被送辦

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市張姓男子騎機車載呂姓友人到中山區一間民宅，由呂從民宅一樓爬到五樓，偷走五樓屋內1尊彌勒佛像及1幅畫作，價值約6萬6千元，警方獲報循線通知張、呂到案，張辯稱不知呂偷竊，呂辯稱因該民宅很破舊以為是廢墟，是隨機行竊，警方不採信，詢後將二人依竊盜罪嫌送辦。

失竊的屋主報案，警方調查發現機車車主是李姓女子，並非犯嫌，李女到案解釋他當時借車給張使用，不知張將他的車用來犯案。

警方通知張到案，張辯稱他當天受到呂拜託，前往該民宅載東西，但不知呂拿下來的彌勒佛像、畫作是偷來的。呂辯稱以為破舊的民宅準備都更，很像沒人住過的廢墟，想說進入看看有無物品可拿。

呂堅稱他不認識屋主，警方認為呂事前就得知被害人家裡有東西可偷，明顯有預謀，另透過監視器確定張全程目睹呂爬上五樓的情景，明顯知道呂在偷竊，也不採信張說詞，詢後將二人依竊盜罪嫌送辦。

張男騎機車載呂男到民宅行竊，警方將二人依竊盜罪嫌送辦。記者蔡翼謙／翻攝
張男騎機車載呂男到民宅行竊，警方將二人依竊盜罪嫌送辦。記者蔡翼謙／翻攝

偷竊 竊盜

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