爬5樓偷價約6萬6彌勒佛像、畫作 2男到案狡辯仍被送辦

台北市張姓男子騎機車載呂姓友人到中山區一間民宅，由呂從民宅一樓爬到五樓，偷走五樓屋內1尊彌勒佛像及1幅畫作，價值約6萬6千元，警方獲報循線通知張、呂到案，張辯稱不知呂偷竊，呂辯稱因該民宅很破舊以為是廢墟，是隨機行竊，警方不採信，詢後將二人依竊盜罪嫌送辦。

失竊的屋主報案，警方調查發現機車車主是李姓女子，並非犯嫌，李女到案解釋他當時借車給張使用，不知張將他的車用來犯案。

警方通知張到案，張辯稱他當天受到呂拜託，前往該民宅載東西，但不知呂拿下來的彌勒佛像、畫作是偷來的。呂辯稱以為破舊的民宅準備都更，很像沒人住過的廢墟，想說進入看看有無物品可拿。