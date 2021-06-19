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防詐宣導奏效！洗碗工遇詐團好友想起警宣導過

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鍾姓婦人因疫情三級警戒關係在家休息，過程中在家接到詐騙集團來電，用假冒郵政總局手法，指鍾婦個資遭到涉嫌洗錢，要她提領10萬元，交給詐團的「書記官」公證，幸好鍾婦覺得納悶，詢問好友才得知遭詐驗。

據了解，擔任洗碗工的鍾婦（60歲），因疫情三級警戒，餐廳停止內用無碗可洗而減班在家休息，形同短暫失業。昨天上午11點左右，詐團假冒郵政總局手法，指鍾婦個資遭盜用，並涉嫌協助販毒集團洗錢，對方雖假意轉接「165反詐電話」，電話的另一頭語帶威脅驗出一長串法律刑責，趁勢要求鍾婦將帳戶內存苦領出。

鍾婦聽聞後，嚇得趕緊去超商ATM提領10萬元，返家等候詐團來電，過程中鍾察覺不對勁狀況下，打電話向好友求助，鍾的友人才緩緩道出曾聽聞轄區警方曾宣導過，找來警方處理。

鼓山警分局龍華派出所警員趕到現場，連忙向鍾婦解釋，這是詐騙集團的常用手法，以恐嚇、威脅方式讓被害人陷於驚嚇而失去理智，以達成詐騙目的。鍾婦回過神後在員警的陪同下，前往銀行將辛苦錢存回，同時感謝好友及警方的協助。

高雄鍾姓婦人因疫情三級警戒關係在家休息，過程中在家接到詐騙集團來電，用假冒郵政總局手法，指鍾婦個資遭到涉嫌洗錢，要她提領10萬元。記者邱奕能／翻攝
高雄鍾姓婦人因疫情三級警戒關係在家休息，過程中在家接到詐騙集團來電，用假冒郵政總局手法，指鍾婦個資遭到涉嫌洗錢，要她提領10萬元。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團 疫情 洗錢

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