多了一點關心！北市警小隊長擅長尋人找物榮獲金吾獎

台北市中正一警分局忠孝西派出所林冠志小隊長，由於擅長協尋失蹤人口及幫民眾找回遺失物品，今年榮獲台北市警察局頒發的金吾獎，對此林冠志小隊長不好意思地說，他只是用土法煉鋼的方式，多了一點關心，看到遊民或在街頭逗留的人就上前多幾句的詢問，無意中就幫忙一些民眾順利回家。

根據警察局的紀錄，林冠志執行各項勤務中尋獲一般失蹤人口5件5人、精神障礙失蹤人口6件6人、未成年失蹤人口1件1人，對查尋人口等能主動尋獲，足以提升警察形象；另協助民眾調閱監視器找回錢包、手機等遺失物11件11人，為民服務工作主動積極，貢獻卓著。

林冠志說，其實中正一警分局位在台北火車站對面，周遭有許多網咖及遊民聚集處，他每次臨檢或巡邏時看到逗留街頭的人，就會上前關心怎麼還不回家。

林冠志印象中，有一次在麥當勞看到一名卅幾歲的張姓年輕男子，他看起來精神委靡，雖然在麥當勞內也沒點餐，桌上沒有食物、衣物髒亂，已經餓了很久。

林冠志上前關心，才發現他身無分文，只有一張愛心悠遊卡，並領有身心障礙手冊，家裡住在新北市三轄區，已經離家一個多星期，當天突然寒流來臨，他衣物單薄，凍得全身發抖，只能跑到麥當勞內躲避；林冠志趕緊聯繫家人，並準備熱食、熱湯、外套給他，凌晨三時許開車載人回家。

後來發現，這名離家的年輕男子，父母雙亡由行動不方便的阿姨帶大，男子離家一星期，阿姨也相當焦急，但因為行動不方便也無法外出接人，警方凌晨通知人找到後，還開車載回家，讓阿姨相當開心又感動，不曉得如何感謝只能直呼謝謝。

中正一警分局除了林冠志小隊長榮獲金吾獎外，介壽所小隊長周敏峰也獲得特殊貢獻類的金吾獎，他因為轄區位在博愛特區內，執行總統府及轄區內行政機關重要大型安全維護勤務計百餘場次，擔任阻材小組帶隊官，負責指揮、指導架設阻材及鐵絲網車預置，針對相關機關周邊架設改道牌及鐵馬護欄，使聚眾活動順利進行，達成任務特別辛勞，因此獲獎。

金吾獎是台北市政府為表揚績優警察人員暨慰勉警察同仁平日工作辛勞最高的殊榮，中正一警分局小隊長林冠志及周敏峰等2人，分別榮獲今年第29屆為民服務及特殊貢獻獎。金吾獎以往都由市長親自頒獎，今年因肺炎疫情，改由各警分局自行頒發。