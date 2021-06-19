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大學生疫情期間竟當詐騙車手取走老婦百萬 警設局逮人

聯合報 / 記者林保光／即時報導

19歲的大學生王姓男子在疫情期間涉嫌充當詐騙集團車手，昨天自台中南下高雄，再度到受騙的婦人家取詐款，婦人與員警將計就計，設下逮人圈套，他一拿到錢便被衝進門的員警逮捕，當場嚇傻。警方查出他已拿走老婦等人近百萬元，依詐欺罪嫌移送法辦，經高雄地檢署視訊後聲押獲准。

據了解，詐騙集團6月初冒充檢警騙陳姓婦人（82歲），稱陳婦的健保卡遭冒用，且她的金融帳戶也被當成洗錢帳戶，要求監管陳婦的存款，派王姓男子（19歲）到高雄市苓雅區陳婦家，拿走30萬元，事後老婦覺得有異，向苓雅警分局民權路派出所說明遭遇，警方認為詐騙集團很可能再向她拿錢，才與老婦設下逮人圈套。

果然不出所料，6月16日詐騙集團再次聯絡老婦，稱案件結案需要公證金，要她準備好60萬元，約妥到她住處取款。昨天近午，王姓男子到老婦家，一從老婦手中接下贓款，員警立即衝入屋內逮人，王當場嚇傻，驚訝說「警察怎麼會在這裡」。

據查，王是大學一年級學生，除了向老婦拿走30萬元，6月17日還曾在高雄市鳳山區，向另名受騙人詐得38萬元。王稱，因疫情停課，在家缺錢花用，才動歪腦筋，透過朋友介紹當車手，想賺外快。

大學生王姓男子充當詐騙集團車手，到高雄老婦家取款。記者林保光／翻攝
大學生王姓男子充當詐騙集團車手，到高雄老婦家取款。記者林保光／翻攝
大學生王姓男子充當詐騙集團車手，取款時被捕。記者林保光／翻攝
大學生王姓男子充當詐騙集團車手，取款時被捕。記者林保光／翻攝

詐騙集團 疫情 車手

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