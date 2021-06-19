台南山區公墓驚見女子倒臥 民眾嚇壞女驚醒稱渾然不知
台南市東山區第二公墓旁，民眾驚見一名女子倒在墓地旁，因時值防疫緊繃期間，民眾發現嚇壞，以為發生死亡案件報警。白河分局東山分駐所員警趕到時，女子突然驚醒起身，瞭解疑因女子宿疾病發，無意識騎乘機車至東山區之公墓後太累昏睡，經通知遠住宜蘭之父母親前來，安全地將女子交由家屬帶回。
據了解，40多歲曾姓女子在某科技公司上班，11日騎乘機車從台南永康區宿舍出門，卻不知為何迷途，東山分駐所警員劉奇德、林宛蓉等2員獲報趕至現場，曾女剛好驚醒，細問瞭解曾女戶籍地遠在宜蘭縣，目前在台南市工作。當日騎乘重機車漫無目的騎至人煙罕至之東山區第二公墓處，因太累癱睡在墓地旁，恰巧民眾經過發現女子倒臥墓地一動也不動，驚嚇之餘趕緊報警處理。
員警到場發現女子仍有呼吸，曾女也突然驚醒，看見警在旁，神色有點緊張，但員警問起事發經過均渾然不知，遂先將女子帶返派出所查證身分。女子疑因長途騎車致雙手曬傷，員警先協助降溫並提供便當、茶水供其充飢果腹，後續通知遠在宜蘭家人到所。
曾女家屬表示，女兒長期深受躁鬱症所苦，有時行為舉止異常，也不清楚其竟能離開公司宿舍而遠至人生地不熟之東山區墓地，幸經警察即時發現並妥適看護，對員警的細心照顧再三致謝。
東山分駐所員警只依一般為民服務案件處理，並未往上呈報，因墓地旁地主致電白河警分局致謝才公開。分局長陳明宏表示，同仁積極熱忱協助民眾，正是「讓民眾安心有感」的最佳體現，藉此勉勵全體同仁，持續秉持同理心來做好各項為民服務工作。
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