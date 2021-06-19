土地公顯靈！ 高雄65歲男丟垃圾離奇失蹤 警拜拜後尋獲

高雄市美濃區65歲劉姓男子日前外出丟垃圾，遲遲未返家，與劉男同住的劉姐擔心下雨劉男出事焦急報案，警消、當地里長及巡守隊10人入山尋找，期間旗山警分局龍肚派出所長楊國樞路過一間土地公廟，拜拜祈求神明保佑，果然劉男家屬隔天上午就在土地公廟尋獲劉男。

據了解，劉男因病有記憶力衰退症狀，與86歲姐姐同住，劉姐本月15日晚間5時許請劉男外出丟垃圾，過了1小時卻不見劉男回家，因當時下著雨，劉姐擔心劉男安危，聯繫住在附近的堂哥得知，劉男當天晚間6時許曾獨自坐在後山墳墓上發呆，但以為劉男在散步所以沒有上前打招呼。

家屬事後報警，旗山警分局聯繫當地里長、巡守隊、消防隊共10人前往搜山，但5小時後依然找不到劉男，其中楊國樞路過土地公廟，上前祈求劉男平安，劉男家屬隔天早上7時許到同一間土地公廟拜拜，就看到劉男全身溼透，從土地公廟旁的草叢走出來，身體未受傷。