鄰居因狗事紛爭在她門前釘小人符咒 網友建議出這奇招

高雄市小港區王姓女子稱鄰居家把狗關在陽台，臭味四散，向飼主反映卻遭回嗆，投訴動保處後，她家不但反被檢舉家門口養盆栽，而且發現鄰居竟釘小人符咒對著他家，令她氣結。昨天她憤而把文、圖貼上臉書社團，卻遭她文中的「惡鄰居」控告毀損、恐嚇、洩漏個資。全案由警方查辦中。

王女昨天凌晨在臉書「爆料2公社」貼文，稱今年回高雄父母家過年，聞到有股狗屎尿味，才發現鄰居在陽台養了4隻狗，父親勸告鄰居，鄰居反大聲回嗆罵三字經，她投訴動保處後，家裡就被檢舉在門口養盆栽，母親帶警察到看鄰居的「狗屎陽台」後，父母向環保局檢舉，後來環保局開限期勸導單，鄰居就在期限前打掃，然後繼續收集狗屎尿。不料，鄰居竟對著她家，釘小人符咒，令她火冒三丈。

王女將這項遭遇貼上臉書，立即引起網友議論，網友紛紛留言，「釘小人也太夭壽」，也有網友幫出奇招，認為遇到惡鄰居就是要比他更惡，「對方貼小人，你就貼個八卦鏡反射回去」。

據了解，王女家的鄰居劉姓女子見臉書貼文，認為王女要透過臉書貼文「公審」她，昨天向小港警分局大林派出所報案，控告王女毀損、恐嚇、洩漏個資。