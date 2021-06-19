三級警戒硬要歡唱 桃園大樓KTV、移工餐廳同時偷復業

疫情嚴峻，全台維持第三級緊戒，八大場所依規定暫停營業，桃園市中正路1棟大樓移工餐廳、KTV卻趁深夜偷復業，警方昨上門查緝，當場發現2店負責人、客人在內吃吃喝喝，對方還辯稱「是在打掃」，但桌上卻擺放宵夜飲料，警方不採信將2名負責人函送衛生局裁處6至30萬元罰鍰。

桃園分局景福派出所指出，昨晚11點多巡邏經中正路1棟大樓前，發現黎姓女移工在騎樓前等電梯、電話，由於該棟大樓各層有KTV、時尚會館及餐廳，懷疑內部可能趁深夜偷復業，經上前詢問黎女，她卻神情緊張不斷強調「沒有認識的朋友在樓上」。

由於黎說法顛三倒四，一下稱在等朋友，一下又拜託員警送她去朋友家，警方經聯絡大樓的房東到場配合稽查，先是查獲5樓的移工餐廳在營業，包含越南籍丁姓負責人和1名客人在內，對方辯稱「是在打掃」否認對外營業，但深夜時段清潔太過牽強警方不採信。

後來員警又聽到樓上6樓傳來陣陣歌舞聲，同樣在房東配合下上樓查看，果然發現KTV的歐陽姓負責人，與其他3名客人在場歡唱，桌上還擺有宵夜、飲料。