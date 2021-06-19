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與六月大女兒同睡她遭棉被悶住窒息而死 男子跳樓輕生

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

37歲黃姓男子今天凌晨2時許自家中跳樓輕生，因傷勢嚴重，家屬放棄急救，表示黃男患有憂鬱症，加上上週與6月大的女兒同睡時，未注意到棉被掩蓋女兒口鼻導致女兒被悶死，情緒低落，才會輕生。

黃男患有憂鬱症，與母親在新北市新莊區中港路上賣宵夜。他平日睡覺時都會依靠安眠藥助眠，疑似因此在上週與六月大的女兒同睡時，因安眠藥作用，未注意到女兒被棉被掩蓋口鼻導致悶死，十分自責導致心情低落，也因此事與妻子發生爭執。

今天凌晨他賣宵時突然自行上樓，隨後自樓上一躍而下，母親與店員聽聞聲響外出查看，趕忙報案，但黃男仍因傷重當場失去呼吸心跳，送醫後由家屬放棄急救，宣告不治。

黃男並未留下遺書，檢察官今天將會同法醫、警方，相驗釐清黃男死因。

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黃男疑因自責未注意六月大女兒遭棉被悶住導致死亡，選擇輕生。記者柯毓庭／翻攝
黃男疑因自責未注意六月大女兒遭棉被悶住導致死亡，選擇輕生。記者柯毓庭／翻攝

憂鬱症

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