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影／酒醉男闖進空勤總隊直升機睡大覺 辯沒冷氣打破窗

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市張男昨晨闖進台中市消防局第一救災救護大隊車庫，持空心磚擊破一架空勤總隊直升機，造成前擋風玻璃、右側玻璃窗破損。警方逮捕張男，張身上滿是酒氣供稱，他跑進直升機內睡大覺，因直升機內太悶、沒有冷氣，才破窗「逃出」，警詢後將張男依毀損罪嫌移送。

這起誇張毀損直升機事件發生在昨清晨1點多，張男(53歲，有竊盜、毀損等前科)酒後徒步到台中市豐原區圓環北路一段，也就是消防局第一大隊豐原分隊車庫，不明原因持空心磚擊破一架空勤總隊直升機，造成直升機前擋風玻璃碎裂、右側玻璃窗破損。

巨大聲響，豐原消防分隊值班人員查看，驚見隊內直升機毀損，趕緊報警。台中市警察局豐原分局頂街所指出，張男經常在豐原火車站附近飲酒，曾犯過偷竊機車、闖入汽車偷東西，最近則是多起未戴口罩被民眾檢舉，是轄區的問題常客。

張男辯稱，昨晨喝完酒太累跑進空勤總隊直升機內睡覺，因為直升機裡面「太悶，沒有冷氣」，他又無法將艙門打開，才持空心磚擊破窗戶「逃出來」。

台中市消防局第一大隊表示，該架是已報廢的空勤總隊直升機，隊部拿來進行滯空垂降等訓練，目前存放在車庫保存，至於張男毀壞直升機擋風玻璃與右側窗戶，已報請相關單位估算維修經費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市消防局第一大隊一架報廢空勤總隊直升機，昨晨遭酒醉張男持空心磚擊破前擋風玻璃、右側玻璃窗。記者林佩均／攝影
台中市消防局第一大隊一架報廢空勤總隊直升機，昨晨遭酒醉張男持空心磚擊破前擋風玻璃、右側玻璃窗。記者林佩均／攝影
台中市消防局第一大隊一架報廢空勤總隊直升機，昨晨遭酒醉張男持空心磚擊破前擋風玻璃、右側玻璃窗。記者林佩均／攝影
台中市消防局第一大隊一架報廢空勤總隊直升機，昨晨遭酒醉張男持空心磚擊破前擋風玻璃、右側玻璃窗。記者林佩均／攝影
台中市消防局第一大隊一架報廢空勤總隊直升機，昨晨遭酒醉張男持空心磚擊破前擋風玻璃、右側玻璃窗。記者林佩均／攝影
台中市消防局第一大隊一架報廢空勤總隊直升機，昨晨遭酒醉張男持空心磚擊破前擋風玻璃、右側玻璃窗。記者林佩均／攝影

直升機 台中市 空勤總隊

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