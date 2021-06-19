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影／88歲老翁聽接種AZ怕打針 藉故離家結果迷航山區30小時

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮泰田里88歲鄭姓老翁疑因害怕打針，16日下午2點多向家中看護佯稱要出門打AZ疫苗，隨後獨自騎四輪電動輔助車外出，但到晚餐時間都未返家，家人擔心不已，向警方報案並在臉書社團PO文協尋；老翁離家迷路騎到南勢里山區，後來體力不支躺臥在一處果園內，第二天晚間7點多終於被果園園主發現報警，由救護車送醫， 結束一場近30小時的「逃家驚魂記」。

通霄警分局山腳派出所所長張景霖表示，發現老翁時他的臉色蒼白、疲累無力，但意識還清醒，他的胸部、脖子疼痛，左手姆指也擦傷流血，警方查出老人家的身分後，間接了解老翁平常最怕打針，前一天因為害怕接種AZ疫苗，趁機離家逃避，不料卻在外迷航2天1夜，幸好在南勢里山區果園被尋獲，家屬十分感謝果園園主及警方及時發現老翁並妥適處置，成功阻止一場憾事發生。

通霄警分局社苓派出所當天受理後，立即調閱監視器並通知山脚派出所，並轉報台中市大甲警分局日南所發動民力協尋，但都不見老翁蹤影，17日晚間7點30分左右，有輕微失智的鄭姓老翁可能因體力耗弱，躺臥在苑裡鎮南勢里一處山區果園裡，園主發現立刻向山脚派出所報案，警方趕到後提供溫開水讓老翁解渴，並從老人家身上帶的健保卡查出他的姓名、住址，通報119救護車將老翁送到苑裡李綜合醫院觀察治療，家人接獲通知趕來照護。

老翁離家近30小時，終於在山區果園被發現，警方趕到協助將老翁送醫。圖／通霄警分局提供
老翁離家近30小時，終於在山區果園被發現，警方趕到協助將老翁送醫。圖／通霄警分局提供
老翁騎電動輔助車離家近30小時，終於在山區果園被發現，輔助車倒在地上。圖／通霄警分局提供
老翁騎電動輔助車離家近30小時，終於在山區果園被發現，輔助車倒在地上。圖／通霄警分局提供
老翁離家近30小時，終於在山區果園被發現。圖／通霄警分局提供
老翁離家近30小時，終於在山區果園被發現。圖／通霄警分局提供
老翁離家近30小時，終於在山區果園被發現，警方趕到協助將老翁送醫。圖／通霄警分局提供
老翁離家近30小時，終於在山區果園被發現，警方趕到協助將老翁送醫。圖／通霄警分局提供

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