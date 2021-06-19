彰化七旬拾荒婦以死威脅拒戴 口罩糾察隊也頭痛

彰化縣社頭鄉一名潘姓七旬婦人家境小康，卻喜歡到處撿拾物品回家囤放，時值全民防疫時刻，她沒戴口罩趴趴走，引起地方民眾擔心成為防疫破口，要求依規定處理，協和村長劉聰波請警方和鄉公所清潔隊支援，清理潘婦門前廢棄物，但潘婦堅持不戴口罩，還痛罵村長「乾脆拿農藥給我喝」，讓劉聰波和警方都很頭痛。

劉聰波今天表示，潘婦帶著次子到處撿拾物品，撿廢棄物，也「撿」人家停放在門前的腳踏車，物品從家裡堆到門口，左鄰右舍受不了，多次檢舉，他擔任村長12年，先後找清潔隊清運潘婦住處的廢棄物多達6次，這次因地方民眾擔心到處撿回來的物品不清潔，可能傳播疾病，潘婦和次子趴趴走都不戴口罩，可能成為防疫破口，所以「村長口罩糾察隊」出動，來潘婦的家做第七次環境清潔。

潘婦聽見清潔車和員警到門口，即走出來席地而坐。劉聰波告訴她必須清理廢棄物和戴口罩，否則依法告發，潘婦拒絕清潔隊員和員警等人進入室內，清潔隊員動手清理堆放門前的雜物，員警維持秩序，潘婦不敢上門阻擋，坐在門口重複的說「你們拿走我的東西，我會死掉。」

劉聰波拿口罩給潘婦並且勸導，台灣疫情仍嚴峻，外出必須戴口罩，否則將被重罰，她撿再多東西回來賣都不夠繳罰款。潘婦拒拿，痛罵劉聰波叫清潔隊搬走她辛苦撿來的物品，害她損失很大，還命令她戴口罩，「乾脆拿農藥給我喝」，不肯收下口罩和戴上。劉聰波講半天都沒用，員警也無奈。

潘婦的鄰居抱怨連連，指稱潘婦長年到處撿雜物回來堆放，撿來的大多數是垃圾，非資源回收品，從屋裡堆到門口，影響環境清潔，現在防疫很要緊，大家都怕潘婦和次子沒戴口罩，又不知從哪裡撿來的垃圾帶有病毒，可能讓在地防疫破功，希望有關單位好好管一管。