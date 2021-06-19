婦人登抹茶山失蹤逾3個月 翡翠水庫尋獲遺體證實罹難
宜蘭員山一名45歲越南籍阮姓婦人，3月20日獨自前往抹茶山，疑似不熟路況，在三角崙山附近迷途，迄今失聯近3個月，消防人員不放棄，搜救工作仍持續進行。直到6月初大雨過後，新北市翡翠水庫管理局在8日發現半具浮屍，經DNA比對，證實為失蹤阮婦。
阮婦在員山鄉農會擔任廚師，事發當天早上10點多，她一身輕裝上山，經聖母山莊在三角崙山疑迷路，失聯前曾拍下影片傳給兒子，提到「寶貝，媽媽是不是迷路了？媽媽爬到山，爬到這邊來了，沒有看到人啊？是不是迷路了？」道出其不確定感及無助心情。後來，阮婦兒子覺得情況不對，下午3點多趕緊報案求援。
宜蘭縣消防局長徐松奕表示，她失蹤後，宜蘭縣和新北市消防局在可能的區域，持續搜索兩個禮拜，動員逾300人次和搜救犬，仍一無所獲。後來，新北市政府消防局義勇消防總隊新板山域搜救分隊長劉崑耀帶隊，尋遍四堵溪每個溪谷，前前後後10來趟，接著5月往姑婆寮溪上游去找，剛好遇上三級警戒發布，搜救工作一度中斷。
劉崑耀說道，6月初下大雨，使得姑婆寮溪水量大增，阮婦就隨著大水沖下至坪林翡翠水庫的上游；直到6月8日當天，翡翠水庫工作人員在清理木頭時，發現阮婦遺體下半身。由於遺體狀況和時間似乎吻合，家屬接獲通知進行DNA比對，結果昨日證實為阮婦。
為了遺體完整性，劉崑耀和搜救團隊曾再至姑婆寮溪兩天兩夜，雖然找遍整條溪谷，卻因不知阮婦遭沖走地點，目前尚未尋獲。
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