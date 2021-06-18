台南婦人突然喘不過氣來 警車火速開道送醫救回一命

「我太太快喘不過氣來…」台南市莊姓男子今天晚間8時30分騎機車載妻子，行經中西區民權路四段時，妻子突然心悸，喘不過氣，他急向路過警用巡邏車求助，台南市警二分局長樂派出所副所長黃振華、警員陳盈宏見狀即刻駕巡邏車沿途開啟警報器協助開道，護送莊妻前往郭綜合醫院急救，原15分鐘路程不到3分鐘就順利到達，莊妻就醫後幸無大礙。

長樂派出所副所長黃振華、警員陳盈宏，今晚8至10時執行巡邏勤務，巡邏至民權路四段附近，突然傳來一陣陣急促的機車喇叭聲，並見莊姓機車騎士焦急向巡邏車喊「警察先生快點！我太太快喘不過氣來，可以幫忙開道送至醫院嗎？」。

黃、陳見狀，唯恐送醫過程遇交通阻塞，耽擱送醫治療的黃金時間，當機立斷立即駕巡邏車沿途開啟警報器，協助開道護送至民生路郭綜合醫院急救，成功避開壅塞車流，就醫後幸無大礙。

據調查，莊騎機車載著劉姓妻子，行經民權路四段時，妻子突然心悸，喘不過氣，莊心急如焚，怕叫救護車來不及，及送醫途中會有停等紅燈或交通壅塞情形，延誤黃金治療時間，剛好遇見台南市警三分局巡邏車經過。