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台東87歲老婦3天前打疫苗 今失去意識晚間不治

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東關山鎮87歲老婦3天前施打AZ疫苗，今中午吃飯時突失去意識，被緊急送關山慈濟醫院搶救，搶救後雖恢復呼吸心跳，轉送馬偕醫院治療，不料晚上仍不治，死因待相驗。

醫院表示，老婦於下午4點從關山慈濟轉入馬偕，由於老婦呈現OHCA狀態，緊急插管急救，但仍於晚間6點40分搶救不治，死因待檢察官明日相驗才能知道。

家屬指出，老母親15日去衛生所施打疫苗，隔天就開始發燒，體溫都在38度，吃了退燒藥又持續發燒，想不到今天中午吃飯，咳痰咳不出來，就昏迷了。

老母親突然失去意識，是否與施打疫苗有關？家屬說不清楚，但應和發燒有關，老母親的症狀很像重感冒，痰非常多，咳也咳不出來。

關山慈濟醫院急診室醫師余健余表示，老婦中午送來醫院，檢查發現氣管多為濃痰，心律不整及白血球、血壓、肝臟指數飆高等多重器官衰敗症狀，緊急搶救恢復呼吸心跳，轉入馬偕醫院救治。

衛生局表示，全縣75歲以上長者施打首波AZ疫苗約有5000位，出現不良反應的相當少，通報均是輕微頭暈、發燒及四肢無力，關山鎮老婦死亡是否與疫苗有關，要進一步了解析。

台東關山鎮1名87歲老婦，3天前施打疫苗後，今天中午吃飯突失去意識，被緊急送關山慈濟醫院搶救，經搶救恢復呼吸心跳，下午轉送馬偕醫院，未料，於晚上宣告搶救不治。圖／讀者提供
台東關山鎮1名87歲老婦，3天前施打疫苗後，今天中午吃飯突失去意識，被緊急送關山慈濟醫院搶救，經搶救恢復呼吸心跳，下午轉送馬偕醫院，未料，於晚上宣告搶救不治。圖／讀者提供
陪同老婦的家屬認為是否和疫苗有關他們不清楚，但應該和發燒有關，因為老母親的症狀很像重感冒，痰非常多，咳也咳不出來。圖／讀者提供
陪同老婦的家屬認為是否和疫苗有關他們不清楚，但應該和發燒有關，因為老母親的症狀很像重感冒，痰非常多，咳也咳不出來。圖／讀者提供

疫苗 發燒 慈濟

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