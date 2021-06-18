台東87歲老婦3天前打疫苗 今失去意識晚間不治

台東關山鎮87歲老婦3天前施打AZ疫苗，今中午吃飯時突失去意識，被緊急送關山慈濟醫院搶救，搶救後雖恢復呼吸心跳，轉送馬偕醫院治療，不料晚上仍不治，死因待相驗。

醫院表示，老婦於下午4點從關山慈濟轉入馬偕，由於老婦呈現OHCA狀態，緊急插管急救，但仍於晚間6點40分搶救不治，死因待檢察官明日相驗才能知道。

家屬指出，老母親15日去衛生所施打疫苗，隔天就開始發燒，體溫都在38度，吃了退燒藥又持續發燒，想不到今天中午吃飯，咳痰咳不出來，就昏迷了。

老母親突然失去意識，是否與施打疫苗有關？家屬說不清楚，但應和發燒有關，老母親的症狀很像重感冒，痰非常多，咳也咳不出來。

關山慈濟醫院急診室醫師余健余表示，老婦中午送來醫院，檢查發現氣管多為濃痰，心律不整及白血球、血壓、肝臟指數飆高等多重器官衰敗症狀，緊急搶救恢復呼吸心跳，轉入馬偕醫院救治。