快訊

剩最後4小時！ 勞工紓困貸款19日0時起暫緩受理​

嘉義2婦人打疫苗猝死 法醫解剖初判與疾病關聯較高

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市、縣本月15日開始對高齡長者施打AZ疫苗，陸續出現盧姓、鍾姓老婦注射疫苗後死亡事件，檢方會同法醫今天下午對2婦人解剖確認死因，初判盧婦死因為心血管疾病與疫苗無關；鍾姓婦人有高血壓性心肌病變等疾病，初判死因與自身疾病關聯性較高。

嘉義地檢署表示，檢察官今天下午會同法醫，對注射疫苗後死亡的盧姓婦解剖，再對鍾姓婦人相驗解剖，盧解剖後發現主動脈粥狀硬化，加上心臟冠狀動脈堵塞，初判死因為心血管疾病。

另外，鍾婦有高血壓性心肌病變、心肌纖維化，並有化膿性膀胱炎等泌尿道感染，已採檢死者新鮮組織進行培養，目前評估，死因與自身疾病因素關聯性較高，但確切結果都須待法醫研究所鑑定報告才能確定。

嘉義市83歲盧姓婦人本月15日接種AZ疫苗，16日下午在家中身體不適，家屬打電話報案時已沒有呼吸心跳，嘉市消防局線上指導急救，緊急將婦人送往衛福部嘉義醫院，搶救後仍宣告不治，嘉市衛生局已通報為施打疫苗不良事件。

另嘉義縣住安養機構的85歲鍾姓婦人，昨天注射AZ疫苗後，今上午被發現失去意識，送醫後宣告不治，家屬悲傷表示「好不容易等到疫苗，卻出現這樣結果，疫苗不安全，以後誰敢打？」縣衛生局表示，已協調醫療機構提報疫苗不良事件通報。

據了解，鍾婦長期住安養機構，需固定洗腎，17日在洗腎診所經醫師評估後接種AZ疫苗，接種後無異狀，返回機構後晚間有些發燒，吃退燒藥後改善，今晨起床後還和機構人員互動、灌食稀飯，照護員7時許幫她換尿布發現失去意識，送醫急救到院已無呼吸心跳，因家屬已簽放棄急救同意書，院方宣布死亡。

嘉義地檢署檢察官會同法醫，今天下午對2婦人解剖確認死因，初判盧婦死因為心血管疾病與疫苗無關；另鍾姓婦人有高血壓性心肌病變等疾病，初判死因與自身疾病關聯性較高。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署檢察官會同法醫，今天下午對2婦人解剖確認死因，初判盧婦死因為心血管疾病與疫苗無關；另鍾姓婦人有高血壓性心肌病變等疾病，初判死因與自身疾病關聯性較高。記者卜敏正／攝影

AZ疫苗 嘉義 衛生局

延伸閱讀

台中：通報6長者接種AZ疫苗後過世 盼中央速釐清死因

桃園地檢獲130人疫苗造冊 下周起外勤檢察官開始施打

長輩猝死頻傳 藍營議員質疑台灣疫苗致死率遠高英國

長者打疫苗卻步？ 醫建議：多重慢性病審慎評估

相關新聞

影／北市發生當街擄人 被害人成功脫逃警追5嫌

台北市大同區延平北路、伊寧街口今天下午4點發生擄人事件，1名男子遭5名男子強擄上車，被害人不斷反抗，5人中有人不時毆打被...

影／嘉縣婦人接種疫苗猝死 兒悲泣：不安全以後誰敢打

嘉義縣住安養機構的85歲鍾姓婦人，昨天注射AZ疫苗後，今上午被發現失去意識，送醫後宣告不治，家屬悲傷表示，「好不容易等到...

假整地真盜採！半年挖高雄4000餘噸砂石 約3個籃球場大

高雄一名黃姓男子（53歲），以整地用農作物的名義，向不知情的地主接洽，並招攬蘇姓男子等4人，利用機具挖取砂石，並由砂石車...

桃園大溪空地堆雜物火警 黑煙沖天石門水庫壩頂看得見

桃園市大溪區員林路二段382巷尾空地堆置雜物，今天下午約2點10分發生火警，大溪警分局三元派出所獲報後，立即到現場警戒與...

台東87歲老婦3天前打疫苗 今失去意識晚間不治

台東關山鎮87歲老婦3天前施打AZ疫苗，今中午吃飯時突失去意識，被緊急送關山慈濟醫院搶救，搶救後雖恢復呼吸心跳，轉送馬偕...

男子疑闖鐵軌遭台鐵區間車撞上 送醫搶救中

今天晚間6時許，2618次北上區間車行經台中港站附近約100公尺處，一名男子不明原因跨越軌道，男子遭撞後意識清楚，送醫急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。