嘉義2婦人打疫苗猝死 法醫解剖初判與疾病關聯較高

嘉義市、縣本月15日開始對高齡長者施打AZ疫苗，陸續出現盧姓、鍾姓老婦注射疫苗後死亡事件，檢方會同法醫今天下午對2婦人解剖確認死因，初判盧婦死因為心血管疾病與疫苗無關；鍾姓婦人有高血壓性心肌病變等疾病，初判死因與自身疾病關聯性較高。

嘉義地檢署表示，檢察官今天下午會同法醫，對注射疫苗後死亡的盧姓婦解剖，再對鍾姓婦人相驗解剖，盧解剖後發現主動脈粥狀硬化，加上心臟冠狀動脈堵塞，初判死因為心血管疾病。

另外，鍾婦有高血壓性心肌病變、心肌纖維化，並有化膿性膀胱炎等泌尿道感染，已採檢死者新鮮組織進行培養，目前評估，死因與自身疾病因素關聯性較高，但確切結果都須待法醫研究所鑑定報告才能確定。

嘉義市83歲盧姓婦人本月15日接種AZ疫苗，16日下午在家中身體不適，家屬打電話報案時已沒有呼吸心跳，嘉市消防局線上指導急救，緊急將婦人送往衛福部嘉義醫院，搶救後仍宣告不治，嘉市衛生局已通報為施打疫苗不良事件。

另嘉義縣住安養機構的85歲鍾姓婦人，昨天注射AZ疫苗後，今上午被發現失去意識，送醫後宣告不治，家屬悲傷表示「好不容易等到疫苗，卻出現這樣結果，疫苗不安全，以後誰敢打？」縣衛生局表示，已協調醫療機構提報疫苗不良事件通報。