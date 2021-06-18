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影／嘉縣婦人接種疫苗猝死 兒悲泣：不安全以後誰敢打

聯合報 / 記者卜敏正魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣住安養機構的85歲鍾姓婦人，昨天注射AZ疫苗後，今上午被發現失去意識，送醫後宣告不治，家屬悲傷表示，「好不容易等到疫苗，卻出現這樣結果，疫苗不安全，以後誰敢打？」縣衛生局表示，已協調醫療機構提報疫苗不良事件通報。

檢警今天下午會同法醫相驗、解剖確認死因，目前仍在解剖中。

嘉義縣衛生局表示，鍾婦長期住安養機構，需固定洗腎，17日在洗腎診所經醫師評估後接種AZ疫苗，接種後無異狀，返回機構後晚間有些發燒，吃退燒藥後有改善，今天早上起床後還有和機構人員互動、灌食稀飯，照護員7時許要幫她換尿布發現鍾婦無意識，送醫急救到院已無呼吸心跳，因家屬已簽放棄急救同意書，院方宣布死亡。

「打疫苗造成這樣結果太突然！」鍾婦兒子難過地說，打疫苗就是要讓民眾安心，疫苗打了不安全，就是白打了；他不知道疫苗出什麼問題，聽說有副作用、日本人不敢打，郭董想捐500萬劑德國疫苗政府又不快協助進來，現在打了疫苗造成這些狀況，誰敢打疫苗？

他說，疫情這麼嚴重，之前大家都要爭先恐後搶打疫苗，現在打疫苗出現這樣結果，又讓很多人不敢打，這不是很可笑嗎？

鍾姓婦人昨打疫苗後今天過世，她的兒子(右一)今天到市立殯儀館，會同檢警法醫相驗。記者卜敏正／翻攝
鍾姓婦人昨打疫苗後今天過世，她的兒子(右一)今天到市立殯儀館，會同檢警法醫相驗。記者卜敏正／翻攝

AZ疫苗 衛生局 洗腎

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