影／疫情悶壞了老翁偷溜出門 孫輩警找回送他「這顆」

彰化一名罹患失智症的79歲陳姓老翁，疫情期間在家悶壞了，不斷跟家人表示「要到太平找老朋友」，趁家人不注意，自己偷搭客運出門玩，家人立即上網發文並報警。員警將老翁帶回所內，孫輩女警拿出一顆熱騰騰肉粽給老翁止飢，陳翁疼孫要警「你先吃」，女警替陳翁解開粽繩、遞上肉粽並說「肉粽都夠」，陳翁這才笑著吃下肚。

本周一晚間9點多，台中市第二分局育才所員警吳定霖、許珈珈經過北區雙十路與福音街口時，發現一名皮膚黝黑、身形瘦弱的老翁走在中央分隔島上，擔心深夜視線不佳對用路人太危險，先將老翁帶回所內休息。

員警問，「阿公你幾歲？住在那裡？」但老翁重聽又有失智現象，僅喃喃自語，「要去找朋友」、「哇係彰化人」。

吳員細心觀察老翁狀況，並在胸前口袋中發現身分證明，經查詢警政系統，果然是家住彰化二林的陳姓老翁，且家人已報案失蹤。

警員許珈珈拿一顆熱騰騰的肉粽給陳翁果腹，陳翁還作勢客氣要孫輩警先吃，許員趕緊說，「肉粽都夠，這顆給阿公吃」，並協助將粽繩解開、遞上肉粽，陳翁這才放心享用。

陳翁兒子到派出所，感謝員警找到父親，並說父親年輕時喜歡到處遊覽，可能疫情待在家中太無聊，才會偷跑出門，家人發現父親不見，除了報案，同時也在網路社群「二林人的大小事」PO文協尋，熱情的網友提供訊息告知，在台中干城車站見到阿公就沒了後續行蹤，還好員警細心發現老父，讓他不至於流離失所。