一天收到12張罰單 瑜珈老師崩潰過不下去險輕生

台中市張姓瑜珈老師受疫情影響已失業一個月，上月起密集收到檢舉達人檢舉住家車輛違停，張女已繳6張罰單，昨天一口氣又寄達12張罰單，費用600元至1200元不等，張女坦言自己單親，還有兒子要養，「心情好悶，一度想輕生」；台中市警局大雅分局交通組表示，這12張罰單車輛與站牌位置恐需相關單位實地丈量，已協助張女到台中市交通事件裁決處進行案件申訴。

56歲的張姓瑜珈老師配合疫情第三級警戒，停掉瑜珈課程達一個多月，頓時失去收入，張女坦言自己是單親媽媽，與兒子相依為命，上月起陸續收到檢舉住家騎樓停車的罰單，連兒子機車也被開單，才知道不能停。

張姓瑜珈老師上月繳掉6張600元、900元與1200元不等的罰單，知道騎樓不能停車，她將車輛停在門口沒有畫線的馬路，未料昨天一口氣收到12張罰單。

張哽咽地說，因為疫情關係沒了收入，整天關在家裡，突然來這麼多張罰單，「我精神都快崩潰了，我活不下去，不知道該怎麼辦？」今天向台中市議員吳顯森陳情。

大雅區二和里里長陳明村說，張小姐住在雅潭路四段646巷內，社區有名家喻戶曉的「檢舉達人」也住附近，整個社區幾乎都接過罰單，他曾與檢舉達人協商，「講話都是她對、別人錯，實在無法溝通」，只盼大家都是好鄰居，防疫期間難免收入不穩，將心比心，留點後路讓人生存。

台中市警察局大雅分局交通組組長程國禎表示，之前張女收到的6張罰單，汽、機車確實停在騎樓，違規事實明確，當事人也已繳費，無爭議。

但後面12張罰單檢舉項目是公車站牌10公尺內禁止停車，也就是「道路交通管理處法條例」第56條第1項第1款規定：「在禁止臨時停車處所停車者」，可處600元以上，1200元以下罰鍰。

程國楨解說，初步檢視罰單照片，有明確拍下車輛停在公車站牌旁邊，但實際站牌、紅線距離還是現場實際丈量為準。已建議張女向台中市交通事件裁決處進行案件申訴，等申述結果出爐，分局會找路權主管機關實際丈量，查看現場標誌、標線是否讓民眾誤導，陷於錯誤，以為可以停車。

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