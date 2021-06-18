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北市男深夜砸毀6輛小客車後車窗 他辯：在修車
台北市南港區有6輛停在路邊停車格的自小客車，前晚遭不明人士手持異物惡意砸毀後車窗玻璃，車主發現後立刻報警。警方昨調閱路邊監視器，立刻查到是附近住戶所為，今通知他到案說明，但他否認犯案，辯稱是在修車，警方搜集相關證據後依毀損罪嫌送辦。
警方調查，16日晚上10時30分，44歲胡姓男子行經松河街一帶時，疑似情緒不穩，手持類似鐵鎚的異物砸毀停放在路邊的6輛自小客車後隨即離去，事發後車主已陸續前來報案。
警方今通知胡男到案做筆錄，他警詢時否認犯案，辯稱當時他在修車，替不認識的人拆後照鏡、裝手機架；但有目擊者當晚看到胡男獨自一人徘徊案發地，且屢次聽到從他那頭傳出砸毀玻璃時的聲響，警方也提供監視器畫面指認。
南港警方今日以目擊者證詞與監視器畫面為證據，以毀損罪嫌將他送辦。
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