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桃園3歲男童曾因溺水腦麻 今呼吸微弱送醫搶救仍不治

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名有腦性麻痺的3歲大男童，昨上午在家被發現呼吸微弱，經緊急送醫搶救仍不治，因死因有待釐清，警方獲報通知男童家屬做筆錄，另現場初步未發現外力介入、打鬥痕跡，家屬也表示沒有意見，全案已報請檢方相驗，確切死因釐清中。

據了解，男童去年曾因溺水意外，導致腦部受傷成腦性麻痺植物人，另也有癲癇等症狀，平時需靠藥物控制，家人也悉心照料多時；未料昨一早6點多，男童的阿嬤發現他躺在床上呼吸微弱，趕緊抱起確認生命跡象微弱。

經男童父親緊急送醫搶救，但病況仍沒有起訴最終不治，家屬也向警方說明男童病情等，且經勘驗房間無侵入、外力打鬥等痕跡，初步排除他殺嫌疑，家屬也對死因無意見，警方已報請檢方相驗釐清確切死因。

桃園傳1名腦麻成植物人的3歲男童猝逝，警方已報請檢方相驗，示意圖與案情無關。報系資料照
桃園傳1名腦麻成植物人的3歲男童猝逝，警方已報請檢方相驗，示意圖與案情無關。報系資料照

腦性麻痺 植物人

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