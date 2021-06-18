桃園3歲男童曾因溺水腦麻 今呼吸微弱送醫搶救仍不治
桃園1名有腦性麻痺的3歲大男童，昨上午在家被發現呼吸微弱，經緊急送醫搶救仍不治，因死因有待釐清，警方獲報通知男童家屬做筆錄，另現場初步未發現外力介入、打鬥痕跡，家屬也表示沒有意見，全案已報請檢方相驗，確切死因釐清中。
據了解，男童去年曾因溺水意外，導致腦部受傷成腦性麻痺植物人，另也有癲癇等症狀，平時需靠藥物控制，家人也悉心照料多時；未料昨一早6點多，男童的阿嬤發現他躺在床上呼吸微弱，趕緊抱起確認生命跡象微弱。
經男童父親緊急送醫搶救，但病況仍沒有起訴最終不治，家屬也向警方說明男童病情等，且經勘驗房間無侵入、外力打鬥等痕跡，初步排除他殺嫌疑，家屬也對死因無意見，警方已報請檢方相驗釐清確切死因。
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