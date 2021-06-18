影／內輪差視線死角釀憾事？單車男遭大車推撞摔地輾斃

屏東縣東港鎮中正路2段1號前（東港大橋下方）今天近午發生一起死亡車禍，62歲吳姓男子騎腳踏車在路口停等紅燈，綠燈亮時緩緩前行，疑遭後方62歲林姓男子駕駛的曳引車推撞摔跌在地，林疑因內輪差的視線死角，未查覺繼續向右轉，曳引車右前輪直接輾過吳的上半身，路人見狀驚叫大喊「壓到人了！」，林才緊急停車查看，吳已無生命跡象。

警方調查，62歲的林男駕駛曳引車，經中正路2段1號前十字路口時原要右轉，與騎乘腳踏車沿中正路直行的吳姓男子都因紅燈停下，綠燈時，吳才剛起步，被後方曳引車推撞開始搖擺，加上路面因天雨路滑，吳無法控制車身，隨即摔車向左側傾倒，林男因碰撞已放慢速度，疑似內輪差未查覺右前方的吳男已摔車，右轉時右前輪直接輾過，吳男當場慘死。

警方到場後隨即在現場拉起封鎖線、採證現場跡證，林姓駕駛未受傷，酒測值零，他無奈表示，完全沒看見前方的吳姓男子倒地，訊後被依業務過失致死罪嫌送檢方偵辦；警方呼籲，下雨道路濕滑、視線不佳，提醒大家務必小心駕駛，並保持行車安全距離，警方將於該路口加強交通執法，以維護民眾用路安全。