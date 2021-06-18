中古車賣不掉 老闆開名車偷觸媒轉換器被逮

疫情當下，曾開設中古車行的台南吳姓男子，生意不佳，無以為生，5月底起開著BMW汽車隨機竊取客貨車觸媒轉換器後再變賣，作案逾10件，警方昨晚登門逮捕，依法送辦。

台南市警局善化分局今天指出，警方昨晚持搜索票和拘票前往台南市東區東門路將57歲吳男逮捕到案，且查扣行竊所得的2組觸媒轉換器、12具含氧感知器、2支作案用板手及2面失竊車牌、作案車輛使用的擾流尾翼等物。

警方調查，有竊盜、詐欺等前科的吳男，曾在汽車修配廠工作，也曾開設中古車行，疑因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，生意不佳，無以為生，5月底起開著BMW汽車隨機竊取客貨車觸媒轉換器後再變賣。

吳男多利用深夜作案，一來夜深人靜，無人注意，二來入夜後天氣較涼爽，鑽進客貨車底下行竊不會太熱，也不必擔心被排氣管燙傷。近1個月來，吳男在東區、安南區、歸仁區、永康區、新化區、玉井區、南化區等作案逾10件。

因吳男開著BMW名車作案，警方好奇吳男為何不把汽車賣了謀生，吳男供稱，他名下的名車都是中古車，價值不高，也沒有人買，他缺錢花用，只好開車出門作案。警方訊後依竊盜罪嫌送辦，且建請台南地檢署預防性羈押。